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Živeti ekonomično u malom prostoru dovoljnom za skromnu osobu, postaje sve poželjniji način života. Tako nam Jutjub kanal "Živeti veliko u maloj kući" donosi priču o Emi iz Francuske koja je potrošila 33.000 evra na izgradnju i legalizaciju male kuće na obodu šume, udaljene samo 25 kilometara od okeana.

Eme, koja je čitav život provela u kombiju, živeći nomadski način života, odlučila je da se sada skrasi i uspela je sama da izgradi kuću za svoje potrebe.

Kuća može da ugosti šestoro

Jedan posebno zanimljiv deo Emine priče je da je njena kućica i legalno locirana. Popunila je potrebnu dokumentaciju kod lokalnog gradonačelnika i dobila dozvolu da živi u svojoj kućici na imanju, pokazujući da je uz pravu lokaciju i lokalno odobrenje, legalan život u maloj kući u Francuskoj moguć.

Svaki deo kuće je dizajniran prema načinu na koji ona živi. Tu je velika kuhinja, ulaz i kupatilo, prostrani dnevni boravak ispunjen prirodnim svetlom, pametan prostor za odlaganje stvari, pa čak i podignuta platforma za jogu, kreativnost i goste.

Iako je mala, kuća može da ugosti šest ljudi, a svaki deo je pažljivo osmišljen.

1/9 Vidi galeriju Kako izgleda život u maloj kućici na točkove Foto: Printscreen/Youtube/Living Big In A Tiny House

Ema inače radi kao instruktor surfovanja i voli da menja mesto stanovanja.

- Nomadski način života je mnogo isplativiji nego plaćanje rente. Često se selim, dosta putujem, samo nađem ono što mi treba i tu se skrasim. Za mene su ovakve male kuće idealne - rekla je ona.

Preko leta Ema radi kao instruktor surfovanja, ali i kao terapeut za pacijente kojima je potrebna akvaterapija. Kada je odlučila da ima ovako malu kuću, rešila je i da je sama naparavi.

Izazov s drvenom kućom

- Za mene je to bio dupli izazov, jer nikad ranije nisam pravila kuću od drveta. Doduše, nekoliko godina ranije imala sam dom u kombiju, tako da sam imala iskustvo kako da od malog prostora napravim udobno mesto za život. Prepravka kombija od koga sam napravila novo mesto za život zahtevalo je učenje novih veština koje su mi sada dobro došle. Tada mi je pomagao tata, sada sam imala malu pomoć prijatelja, mada sam najveći deoposla uradila sama - kazala je ona.

Ema priznaje da je četiri godine tražila inspiraciju za novu malenu kuću, a pomogli su joj prijatelji koji su joj ustupili svoju radionicu ili radili s njom sat dva na novoj kući.

Njena kuća ima točkove, tako da kad poželi da promeni mesto stanovanja Ema jednostavno prikači kuću za auto poput kamp - prikolice i odveze se gde želi.

- Moja mala kuća je tačno onakva kakvu sam želela da imam. Dugačka je 7 metara, široka 2,5 i visoka 4 metra. Spolja gledano izgleda kao brodski kontejner, a unutra je maksimalno iskorićen svaki pedalj prostora. Prozori i vrata su postavljeni tako da dobija maksimalno dnevnu svetlost. Koristila sam prirodne materijale, uglavnom drvo, ali je kuća maksimalno zaštićena od hladnoće tokom zime ili oluja - otkrila je Ema.

Ona u malenoj kući živi potpuno opušteno, kuva u kuhinji koja ima crvene i plave detalje. Za izgradnju je koristila daske od borovine, pa njen dom ima fenomenalan, prirodan miris, tako da joj nikakvi osveživači nisu potrebni. Ema je kuću gradila osam mjeseci, a kako je istakla ono što je naučila tokom njene izgradnje da ne mora unapred znati kako da uradite pre nego što je počela, već je učila tokom samog procesa rada i izgradnje. Kako kaže Ema, svakog jutra se budi srećna i to joj je najveća nagrada.