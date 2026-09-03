Veće plate i penzije pre roka: Predsednik saopštio datum kada ćemo saznati kolike povišice čekaju milione građana Srbije
- Vučić je najavio da će za 3-4 dana biti saopšteno koliko će porasti plate u javnom sektoru i penzije, ranije nego što je prvobitno najavljeno.
- Prve veće isplate očekuju se od decembra, a penzionerima će 14. septembra stići i jednokratna pomoć od 20.000 do 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.
Plate u javnom sektoru kao i penzije biće uvećane, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Uprkos ranijim najavama da ćemo za oko dve nedelje saznati o kolikim iznosima je reč, Vučić je tokom obilaska Ruskog Sela otkrio i kada će biti saopštena vest na koju smo svi čekali.
- Mi ćemo za 3-4 dana da obavestimo javnost o tome koliko će biti povećane penzije i plate. Osim redovnih penzija, ići će vam za tačno 10 dana isplata jednokratnih davanja za penzionere, borce i primaoce socijalnih davanja. Dakle, od 20 do 35 hiljada dinara, a zatim idemo i iz akcionarskog fonda za 6, za neke i 12 hiljada dinara - otkrio je Vučić.
Povećanja u decembru
Zaposleni u javnom sektoru i penzioneri prve efekte novih povišica na svojim računima mogu da očekuju već od decembra ove godine. Penzioneri bi takođe mogli da osete benefit u decembru, najkasnije u januaru sledeće godine.
Kada je reč o jednokratnoj pomoći, podsećamo da su najstariji građani svrstani u tri kategorije.
Pored sistemskog povećanja koje je najavljeno za decembar, penzionerima će u septembru biti isplaćena i jednokratna novčana pomoć. Isplata počinje 14. septembra, a visina pomoći zavisiće od iznosa penzije.
Penzioneri su podeljeni u tri kategorije:
- Oni sa penzijom do 31.092 dinara dobiće jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.
- Penzioneri čija primanja iznose od 31.092 do 56.822 dinara dobiće 27.500 dinara.
- Korisnicima čija je penzija veća od 56.822 dinara biće isplaćeno 20.000 dinara.
Biznis Kurir