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Plate u javnom sektoru kao i penzije biće uvećane, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Uprkos ranijim najavama da ćemo za oko dve nedelje saznati o kolikim iznosima je reč, Vučić je tokom obilaska Ruskog Sela otkrio i kada će biti saopštena vest na koju smo svi čekali.

- Mi ćemo za 3-4 dana da obavestimo javnost o tome koliko će biti povećane penzije i plate. Osim redovnih penzija, ići će vam za tačno 10 dana isplata jednokratnih davanja za penzionere, borce i primaoce socijalnih davanja. Dakle, od 20 do 35 hiljada dinara, a zatim idemo i iz akcionarskog fonda za 6, za neke i 12 hiljada dinara - otkrio je Vučić.

Povećanja u decembru

Zaposleni u javnom sektoru i penzioneri prve efekte novih povišica na svojim računima mogu da očekuju već od decembra ove godine. Penzioneri bi takođe mogli da osete benefit u decembru, najkasnije u januaru sledeće godine.

Kada je reč o jednokratnoj pomoći, podsećamo da su najstariji građani svrstani u tri kategorije.

Pored sistemskog povećanja koje je najavljeno za decembar, penzionerima će u septembru biti isplaćena i jednokratna novčana pomoć. Isplata počinje 14. septembra, a visina pomoći zavisiće od iznosa penzije.

Penzioneri su podeljeni u tri kategorije:

Oni sa penzijom do 31.092 dinara dobiće jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.

Penzioneri čija primanja iznose od 31.092 do 56.822 dinara dobiće 27.500 dinara.

Korisnicima čija je penzija veća od 56.822 dinara biće isplaćeno 20.000 dinara.