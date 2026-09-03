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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska Ruskom Selu govorio je i o izgradnji saobraćajnice "Osmeh Vojvodine", koja nosi kolokvijalni naziv "Smajli".

- Ono što ja mislim da je strateški važno za celu Kikindu, od presudnog značaja, jeste završetak Smajlija u ovom delu za nekih 6 do 7 godina. Ne može ranije, zato što se gradi ovaj deo od Sombora, odnosno od Bačkog Brega, preko Sombora, Vrbasa, Kule, a tek onda ide Srbobran, Bečej, Novi Bečej, Kikinda. I tu smo uradili, i rade se, završavaju se idejni projekti, jedino plan još nije urađen za put Kikinda, Kikinda-Crnja, tako da verujem da i to možemo da završimo - rekao je Vučić.

Osmeh Vojvodine, auto-put Foto: JP Zavod za urbanizam Vojvodine

Predsednik se osvrnuo i na još jednu saobraćajnicu koja će Banatski okrug povezati sa glavnim gradom.

- Ono što je još važnije za vas, sasvim sam siguran, to je autoput Beograd-Zrenjanin, a onda, kad uradimo taj autoput, onda sasvim sigurno ćemo morati da radimo i brzu saobraćajnicu do Kikinde, tako da će biti lakše i ljudima iz Melanaca, iz Bašaida, Kikinde, iz svih ovih sela da možete i ranije da izađete na taj glavni put. U svakom slučaju, mučimo se - priznao je Vučić.

Izdata privremena dozvola

Kada je reč o aktuelnim radovima na Smajliju, izdata je privremena građevniska dozvola, kao i potvrda o prijavi pripremnih radova koji prethode izgradnji brze saobraćajnice prvog B reda, granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Nakovo), odnosno "Osmeha Vojvodine”.

Foto: Pink

Radovi se odnose se na deonicu kojoj pripada granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg), državni put prvog B reda broj 15 do raskrsnice sa državnim putem prvog B reda broj 12, sa izgradnjom terminala za teretna vozila i baze za održavanje na teritoriji Grada Sombora. U okviru izgradnje izdvodiće se geodetski radovi, čišćenje terena, poput sečenje drveća, uklanjanja panjeva i korenja, šiblja i žbunja i drveća, uklanjanje kolovoza i ostalih saobraćajnih površina, te zemljani radovi kao što su iskop humusa, iskop u širokom otkopu, uređenje podtla, polaganje materijala u zavisnosti od potrebe za razdvajanjem slojeva ili pojačanjem slabonosivog tla, izrada nasipa od peska i sloja posteljice.