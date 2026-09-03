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Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp postao je prvi živi američki predsednik u poslednjih 100 godina čiji se lik našao na zvaničnoj državnoj valuti.

Prigodna kovanica izazvala je ogromno interesovanje javnosti i nestala je iz prodaje za rekordno kratko vreme. Američka kovnica novca pustila je u prodaju prigodni novčić od jednog dolara sa Trampovim portretom i tradicionalnim natpisom "In God We Trust“ („U Boga verujemo“). Ovo specijalno izdanje kreirano je u čast obeležavanja 250. godišnjice osnivanja Sjedinjenih Američkih Država.

Iz Američke kovnice novca saopšteno je da novčić slavi "duh, ponos i nasleđe nacije koja se približava svojoj značajnoj godišnjici“, uz isticanje njegovog jedinstvenog dizajna, namenjenog savremenim kolekcionarima. Rola od 25 kovanica prodavala se za 61 dolar, dok je vrećica sa 100 komada koštala 154,50 dolara.

Zalihe na zvaničnoj veb-stranici Američke kovnice rasprodate su za svega nekoliko sati. BBC je tim povodom kontaktirao Kovnicu, Ministarstvo finansija i Belu kuću, ali detalji o eventualnim dodatnim količinama još nisu poznati.

Savezni zakon strogo zabranjuje korišćenje portreta živih osoba na američkim novčanicama. Međutim, pravila koja se odnose na kovanice ostavljaju prostor za određene izuzetke.Trampova administracija pozvala se na Zakon o redizajnu cirkulišućih kolekcionarskih kovanica iz 2020. godine. Iako ovaj zakon zabranjuje prikazivanje živih osoba na poleđini kovanice, ta odredba se ne odnosi na prednju stranu, na kojoj je smešten Trampov portret.

Poslednji živi predsednik čiji se lik našao na američkoj valuti bio je Calvin Coolidge 1926. godine. Njegov portret tada se našao na kovanici od pola dolara povodom 150. godišnjice SAD.

Američki ministar finansija Scott Bessent najavio je još u maju ove godine da njegovo ministarstvo planira da izda i potpuno novu novčanicu od 250 dolara sa Trampovim portretom. S obzirom na to da se zakonska zabrana izričito odnosi na papirni novac, Trampovi saveznici u Kongresu već su predložili zakon kojim bi se napravio izuzetak. Ipak, taj predlog je trenutno u zastoju i čeka dalju proceduru.