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Da li ćete ga ostaviti zavisi od mnogo faktora, uključujući sve od toga koliko ste zadovoljni uslugom do kategorije hotela u kojem boravite.

Nismo obavezni da ostavljamo bakšiš u lokalnim kafićima i restoranima, kao što je slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama, ali mnogi to čine. To je gest kojim pojedinci žele da se zahvale osoblju na dobro obavljenoj usluzi.

U kafićima često zaokružujemo račun na sledeći ceo broj, u restoranima ćemo izračunati bakšiš od pet do 10 procenata računa, a koji evro treba ostaviti i taksistima, dostavljačima hrane, frizerima, brijačima i sličnim zaposlenima.

Da li ostaviti bakšiš hotelskim sobaricama?

Sobarice u hotelima su odgovorne za održavanje soba i okolnih prostora čistim i urednim - menjaju posteljinu, nameštaju krevete, usisavaju, peru kupatila i toalete i dopunjuju zalihe toalet papira, sapuna i druge kozmetike. Davanje bakšiša nije obavezno u hotelima, ali je lep gest.

Da li ćete ga ostaviti zavisi od mnogo faktora, a to uključuje sve, od toga koliko ste zadovoljni uslugom do kategorije hotela u kojem boravite. U skupljim i luksuznijim hotelima, ljudi su skloniji da daju bakšiš sobaricama nego u jeftinijim smeštajima. Stručnjaci kažu da bi bilo preporučljivo ostaviti do tri evra po danu i sobi.

Gde se ostavlja novac

Novac se ostavlja na vidljivom mestu u sobi, kao što je noćni stočić ili sto sa porukom koja jasno ukazuje kome je novac namenjen - kako ne bi bilo zabune. Neki više vole da ostavljaju manji iznos u sobi svakog dana, posebno ako je u pitanju veći hotel koji ne čisti ista osoba tokom celog boravka.

Kada se ovo pitanje postavi na Reditu, mišljenja su podeljena. Da li dajete bakšiš sobaricama?, jedan korisnik je začuđeno pitao: "Prvi put čujem za to", piše Pun kufer.

Drugi su zapanjeni kada čuju da ljudi to ne čine. Uvek ostavljam najmanje pet dolara po noćenju - i 10 dolara ako putujem sa decom. Nered je uvek veći kada putujem sa decom.