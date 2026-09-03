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Događaj je okupio predstavnike IT industrije, mentore i prvu generaciju polaznika. Prisutnima su se uvodnim obraćanjima obratili Mihajlo Poštić, predsednik Upravnog odbora Srpske IT Asocijacije, i Metju Andris (Matthew Andris), šef Ekonomskog odeljenja Ambasade SAD.

Projekat mladima pruža besplatnu i kvalitetnu obuku koju vode senior inženjeri i stručnjaci iz globalnih IT kompanija koje posluju u Srbiji, EPAM Systems i Endava. Kroz intenzivan rad sa mentorima, polaznici će steći praktična znanja i veštine iz oblasti veštačke inteligencije koje su primenljive u industriji.

Tek prvi korak

Mihajlo Poštić, predsednik Upravnog odbora Srpske IT Asocijacije i direktor kompanije JetBrains, istakao je da je ovo tek prvi korak u dugoročnoj strategiji asocijacije.

Foto: Vera Bogdanović

- Kao asocijacija koja okuplja 45 IT kompanija, imamo veoma jasan uvid u izazove sa kojima se industrija suočava. Mladi stručnjaci poseduju izuzetan potencijal, ali savremeno tržište zahteva brzo prilagođavanje i odmah primenljive veštine. Umesto prepuštanja diplomaca samostalnom snalaženju kroz skupocene obuke, preuzeli smo inicijativu i ponudili konkretno, sistemsko rešenje. Ovaj AI Bootcamp, realizovan u saradnji sa kompanijama EPAM i Endava, predstavlja pilot projekat, ali i jasan dokaz da industrija može proaktivno da učestvuje u razvoju kadrova kakvi su joj neophodni. Ovo je tek prva u nizu inicijativa koje planiramo u narednom periodu.

U ime Ambasade SAD u Beogradu, prisutnima se obratio Metju Andris (Matthew Andris), šef Ekonomskog odeljenja Ambasade SAD.

Foto: Vera Bogdanović

- U vrlo bliskoj budućnosti, veštačka inteligencija će omogućiti čitav niz novih inovacija u fizičkom svetu: autonomne dronove, automobile koji se sami upravljaju, robotiku i druge izume za koje terminologija još uvek ne postoji. Zemlje koje predvode razvoj i primenu ovih tehnologija biće u poziciji da naprave veliki iskorak. One koje se ne budu prilagodile zaostajaće. Tu vi stupate na scenu. Na vama – koji postajete stručnjaci za veštačku inteligenciju – biće da otkrijete kako AI može da pomogne kompanijama i da im objasnite prednosti veštačke inteligencije.

Nakon uvodnih obraćanja, senior predavači iz kompanija EPAM i Endava detaljnije su predstavili koncept bootcampa, program i metodologiju zasnovanu na radu na realnim projektima iz oblasti veštačke inteligencije. Događaj je završen interaktivnom Q&A sesijom, tokom koje su organizatori i predavači odgovarali na pitanja polaznika i medija o budućim modulima i praktičnim rezultatima koji se očekuju po završetku programa.

Besplatno rešenje

Dugogodišnji izazov sa kojim se suočava srpska IT industrija – jaz između teorijskog znanja stečenog na univerzitetima i stvarnih potreba tržišta rada – sada je dobio sistemsko i besplatno rešenje.

Projekat direktno odgovara na ključni izazov sa kojim se suočava 45 IT kompanija koje čine SITA-u: diplomci često nemaju praktično iskustvo u radu na složenim projektima iz stvarnog sveta. Zbog toga su kompanije primorane da svakog meseca ulažu značajna sredstva u dugotrajne interne programe obuke za juniore, dok su alternativni eksterni programi obuke često izuzetno skupi. AI Bootcamp menja ovu dinamiku tako što mladima pruža besplatnu i kvalitetnu obuku.

Ambasada SAD u Beogradu prepoznala je značaj i potencijal ove inicijative i podržava je kroz ARC. Kao važan partner u razvoju obrazovanja, inovacija i ekonomskih veza, ARC obezbeđuje resurse i prostor za povezivanje sa publikom u Srbiji i osnaživanje mladih stručnjaka, uključujući podršku jačanju IT ekosistema u Srbiji i povezivanju domaćih talenata sa najnovijim američkim inovacijama i globalnim tehnološkim trendovima.

O Srpskoj IT Asocijaciji (SITA): Srpska IT Asocijacija (SITA) okuplja 45 vodećih IT kompanija u Srbiji, koje zapošljavaju 11.000 ljudi i ostvaruju prihod od 1,4 milijarde evra. SITA pokreće ključne inicijative usmerene na razvoj IT ekosistema i povezivanje mladih talenata sa potrebama moderne industrije.

O Američkom centru i podršci Ambasade SAD: Američki centar (ARC) predstavlja zajednički projekat Ambasade SAD i lokalnih partnera, osmišljen kao platforma koja omogućava besplatan pristup informacijama, obrazovnim programima i radionicama iz oblasti STEM-a, preduzetništva i novih tehnologija.