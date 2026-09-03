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Odrezak nije namirnica koju većina ljudi kupuje bez mnogo razmišljanja, naročito kada je reč o kvalitetnijim i skupljim komadima mesa. Upravo zato važno je znati prepoznati znakove koji mogu ukazivati na to da odrezak više nije dovoljno svež.

Ryan Kelley, šef odeljenja za meso i morske plodove u jednoj prodavnici u Portlandu, otkrio je na šta kupci posebno treba da obrate pažnju, piše Simple Recipes.

Miris je najvažniji

Prema njegovim rečima, najvažniji znak upozorenja nije nešto što se može videti, već miris mesa. Svež odrezak, ističe Kelley, ne bi trebalo da ima jak miris. Ako meso miriše kiselo, ima izražen miris po sumporu ili vam jednostavno deluje neobično kada ga pomirišete, najbolje je da ga ne kupujete. Upravo zato sopstveni nos može biti jedan od najboljih pokazatelja svežine.

S druge strane, boja mesa nije nužno razlog za zabrinutost. Iako mnogi smatraju da je jarko crveni odrezak najbolji izbor, Kelley i njegove kolege preferiraju komade koji su spolja nešto tamniji, pod uslovom da su bili izloženi vazduhu u rashladnoj vitrini. Površinska oksidacija znači da se spoljašnji sloj mesa blago osušio, što može pomoći da se odrezak bolje zapeče.

Međutim, ako je meso čvrsto umotano u plastiku i pritom je poprimilo smeđu boju, to može biti znak da više nije na vrhuncu svežine.

Boja mesa može da zavara

Kod unapred upakovanih odrezaka procena svežine nešto je zahtevnija. Meso se ponekad vakuumski pakuje ili se pakovanje puni manjom količinom azota, zbog čega odrezak može izgledati jarko crveno čak i kada je star nekoliko dana.

U takvim slučajevima najbolje je proveriti datum naveden na pakovanju i, ako je moguće, odabrati komad sa najkasnijim datumom. Stručnjaci takođe savetuju da se kupljeni odrezak pripremi što pre.

Na svežinu mesa može da utiče i promet u samoj prodavnici. U prodavnicama u kojima se meso brzo prodaje veća je verovatnoća da će kupci pronaći svežije komade, jer se proizvodi kraće zadržavaju u vitrini.