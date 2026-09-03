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Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević razgovarala je sa zamenikom ministra spoljnih poslova Kraljevine Saudijske Arabije Validom bin Abdulkarimom Al-Hureidžijem o unapređenju saradnje u oblasti energetike, IKT i naprednih tehnologija, poljoprivrede i prehrambene industrije, kao i o mogućnostima za snažnije prisustvo kompanija iz Srbije na saudijskom tržištu i veće investiciono prisustvo saudijskih partnera u Srbiji.

- Naše dve zemlje dodatno povezuje i činjenica da će Beograd i Rijad u narednim godinama biti domaćini svetskih izložbi - Ekspo 2027 Beograd i Ekspo 2030 Rijad. To je jedinstvena prilika da iskustvo, znanje i kontakte koje budemo ostvarili kroz ove dve manifestacije pretvorimo u nove oblike saradnje i konkretne projekte - objavila je Lazarevićeva na Instagramu posle jučerašnjeg sastanka.

Saudijska Arabija već je potpisala ugovor o učešću na Ekspu 2027 i imaće jedan od najvećih nacionalnih paviljona na EXPO 2027 Beograd.

Robna razmena Srbije i Saudijske Arabije beleži značajan rast - na kraju 2025. godine iznosila je 121 milion američkih dolara, što je devet puta više nego 2012. godine, a u prvih šest meseci 2026. godine dostigla 130,4 miliona dolara, uz rast od 152 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Ministarka navodi da Kraljevina Saudijska Arabija može da bude jedan od ključnih ekonomskih i političkih partnera u arapskom svetu.

- Članica je Grupe G20 i OPEC+, a u ovoj zemlji nalazi se oko 16 odsto svetskih rezervi nafte. Za Srbiju je zato od posebnog interesa da sa ovom zemljom dodatno razvija ekonomske odnose, otvara prostor za nove investicije, poslovne projekte i da snažnije povežemo naše poslovne zajednice - navela je Lazarevićeva.