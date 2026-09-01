Slušaj vest

Vest koju je tokom nedavne posete Raškoj oblasti najavio predsednik Aleksandar Vučić, dobija nastavak u praksi.

- Mi ćemo da potpišemo u naredna dva meseca okvirni sporazum, a onda i za sekcije, da radimo put od Kraljeva-Raške-Novog Pazara, pa do Jarinja - rekao je predsednik.

- Brza saobraćajnica Kraljevo-Raška-Novi Pazar, krenuće da se gradi najkasnije 1. maja 2027. godine. Do tada ćemo završiti sve procedure. Dakle, od tog trenutka, samo razmislite gde se danas nalazimo, i šta će to da znači. Za pet i po godina od danas imaćete do Beograda 2 sata i 15 minuta - rekao je predsednik.

Foto: screenshot Video Plus

Prema Uredbi o kategorizaciji državnih puteva ova saobraćajnica IB reda je motoput sa oznakom IM 17, dok budući krak brze saobraćajnice Raška-Jarinje ima oznaku IM 19.

Granica Prostornog plana određena je na osnovu koridora planirane brze saobraćajnice IB reda osnovnog pravca Kraljevo-Raška-Novi Pazar i bočnog pravca Raška-Jarinje, u ukupnoj dužini od 93,49 km. Dužina koridora na osnovnom pravcu Kraljevo-Raška-Novi Pazar iznosiće 80,74 km, a dužina koridora bočnog pravca Raška-Jarinje iznosi 12,75 km. Od toga, na teritoriji Grada Kraljeva dužina osnovnog koridora biće 47,15 km, na teritoriji Opštine Raška 27,48 km, a na teritoriji Grada Novog Pazara 6,11 km. Što se tiče bočnog pravca Raška-Jarinje cela deonica od 12,75 km prolazi kroz Opštinu Raška.

Foto: Printscreen/Youtube

Prostornim planom na teritoriji Kraljeva obuhvaćene su katastarske opštine Adrani, Bare, Bogutovac, Bresnik, Vrdila, Drakčići, Jarčujak, Konarevo, Maglič, Mrsać, Mataruge, Musina Reka, Polumir, Progorelica, Tadenje, Ušće, Zamčanje i Cerje, na teritoriji Raške su to Baljevac, Bela Stena, Beoci, Biljanovac, Varevo, Gnjilica, Draganići, Žutiće, Kazanoviće, Karadak, Korlaće, Kraviće, Kućane, Milatkoviće, Mure, Nosoljin, Pavlica, Panojeviće, Piskanja, Raška, Rvati, Rudnica, Supnje i Tusnić-Plavkovo, a na teritoriji Novog Pazara katastarske opštine Batnjik, Koprivnica, Postenje i Požežina

Na području PPPPN-a, za čitavu trasu brze saobraćajnice, planira se i projektuje trasa puta za računsku brzinu od 100 km/h (u tunelima 80 km/h). Predviđena širina vozne trake biće 4x3,5 m, ivične trake 4x0,5 m, razdelne trake minimum 1x2-4 m, bankine minimum 2x1,5-2 m, a ulivno/izlivne trake 3,5 m.

Detalji trase saobraćajnice Deonica 1 (km 0+000 – km 11+315) – počinje od petlje "Adrani" na Moravskom koridoru i posle planirane petlje "Adrani zapad" kao veze sa Ibarskom magistralom pruža se ka jugu, zaobilazeći šire građevinsko područje Kraljeva

Deonica 2 (km 11+315 – km 22+190) – počinje neposredno pre planirane petlje "Mataruška banja" posle koje trasa saobraćajnice ulazi u klisuru Ibra i pruža se dalje ka jugu pretežno njenom levom stranom, zapadno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22 i železničke pruge Kraljevo-Rudnica, sa kojima se više puta denivelisano ukršta

Deonica 3 (km 22+190 – km 34+000) – počinje posle planirane petlje "Bogutovac" i pruža se najvećim delom tunelima kroz pobrđe leve strane klisure Ibra zapadno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22 i železničke pruge Kraljevo-Rudnica

Deonica 4 (km 34+000 – km 51+000) – nastavlja da se pruža ka jugu tunelima kroz pobrđe leve strane klisure Ibra, zapadno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22 i železničke pruge Kraljevo-Rudnica, sa kojima se nekoliko puta denivelisano ukršta. Posle planirane petlje "Ušće" trasa saobraćajnice napušta klisuru Ibra i pruža se dalje ka jugu kroz brdoviti teren, dolinom reke Raduše, zaobilazeći naselje Ušće sa zapadne strane, posle čega se u zoni naselja Biljanovac ponovo vraća u klisuru reke Ibar i pruža duž njene leve strane

Deonica 5 (km 51+000 – km 61+250) – počinje posle naselja i planirane petlje "Biljanovac" i pruža se ka jugu dolinom Ibra neizmenično njenom levom i desnom stranom, istočno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22 i zapadno od pruge Kraljevo-Rudnica

Deonica 6 (km 61+250 – km 68+336) – počinje od planirane petlje "Čvor Raška" i odvajanja bočnog pravca, pruža se u pravcu jugozapada, napuštajući dolinu Ibra zaobilazeći naselje Raška sa zapadne strane planiranom trasom u tunelima, posle čega ulazi u dolinu reke Raške

Deonica 7 (km 68+336 – km 80+740) – počinje posle planirane petlje "Raška Jug" i pruža se dalje u pravcu jugozapada dolinom reke Raške, neizmenično duž njene leve i desne strane, sverozapadno od postojećeg državnog puta IB reda broj 22, i završava se na planiranoj kružnoj raskrsnici Novi Pazar na završnoj stacionaži brze saobraćajnice, gde se vezuje sa državnim sa Ibarskom magistralom planiranom obilaznicom oko Novog Pazara.

Deonica 8 (km 0+000 – km 12+750), jeste deonica koja predstavlja bočni pravac, i koja počinje odvajanjem od osnovnog pravca u planiranoj petlji "Čvor Raška", i pruža se u pravcu juga dolinom reke Ibar, paralelno sa postojećom

prugom i postojećim državnim putem IB reda broj 31, sa kojima se više puta denivelisano ukršta, do završne stacionaže i zone administrativnog prelaza "Jarinje".

Na trasi je planirana izgradnja ukupno 111 objekata (mostova i tunela), od čega su velika većina ovih objekata, skoro 100 njih, mostovi.

Na koridoru brze saobraćajnice planirane su i baze za održavanje puta Adrani, Ušće i Raška, a predviđena su i parkirališta Bogutovac (Deonica 2), Ušće (Deonica 4), Baljevac (Deonica 5) i Požežina (Deonica 7).

U planu su i odmorišta Musina reka (Deonica 1) i Raška (Deonica 5).

Brži razvoj Raškog upravnog okruga

Kako se navodi u PPPPN-u, izgradnja brze saobraćajnice direktno će doprineti bržem razvoju obuhvaćenog dela Raškog upravnog okruga i jedinica lokalne samouprave koje se neposredno vezuju za ovaj koridor i boljem povezivanju područja centralne Srbije i AP Kosova i Metohije. Izgradnja ove brze saobraćajnice ima za cilj povezivanje Moravskog koridora i grada Kraljeva sa Raškom, Novim Pazarom i Kosovskom Mitrovicom.

- Time će se zaokružiti jedinstveni sistem brzih saobraćajnica IB reda koji integriše prostor Srbije i dalje ga povezuje, direktno ili preko državnih puteva IA reda, sa međunarodnim okruženjem - naglašeno je u PPPPN-u.

Nosilac izrade PPPPN-a je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije. Stručni obrađivač je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, u saradnji sa obrađivačima idejnog projekta. Investitor izrade plana i idejnog projekta je su Putevi Srbije.

Plan će na javnom uvidu biti do 25. septembra.