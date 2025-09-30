Slušaj vest

Novi Pazar u narednim godinama dobija modernu brzu saobraćajnicu dugu oko 83 kilometra, koja će ga povezati sa Kraljevom i Raškom, ali i obezbediti direktnu vezu sa budućim Moravskim koridorom, koji je trenutno u izgradnji, piše Radio-televizija Novi Pazar.

Koridor brze saobraćajnice počeće kod petlje Adrani, nadomak Kraljeva, zatim će obilaziti grad sa zapadne strane, prelaziti preko starog puta Čačak–Kraljevo i dalje se kretati kroz Ibarsku klisuru, delimično prateći postojeći državni put. Na zahtevnim deonicama predviđena je potpuno nova trasa, čime će se obezbediti bezbednija i brža vožnja.

Foto: Printscreen/Youtube/RTV Novi Pazar

Kod naselja Ušće saobraćajnica će se odvajati od postojećeg puta, a kod Baljuca ponovo spajati, da bi potom u potpunosti zaobišla Rašku sa zapadne strane. Od Raške do Novog Pazara predviđena je potpuno nova trasa, projektovana prema najsavremenijim standardima, dok je završetak planiran kod naselja Postenje na ulazu u Novi Pazar.

Planirana brzina kretanja vozila biće od 80 do 100 km/h, a svaka strana puta imaće po dve saobraćajne trake odvojene zaštitnim pojasom. Širina koridora kretaće se od 50 do 300 metara, dok ukupna površina područja obuhvaćena planom iznosi 650 km².

Foto: Printscreen/Youtube/RTV Novi Pazar

Ono što ovaj projekat čini jednim od najsloženijih u ovom delu Srbije jeste veliki broj infrastrukturnih objekata. Na trasi će biti izgrađeno čak 202 mosta (po 101 u svakom smeru), ukupne dužine 37 kilometara. Pored toga, planirana je izgradnja 13 denivelisanih i dve površinske raskrsnice, dva odmorišta i jednog dvostranog parkirališta za putnike i teretna vozila.