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Koliko puta ste do sada čuli da se neki penzioner iz vaše familije "opekao" sa nasrtljivim trgovcima koji su mu za velike pare prodali neki proizvod ili terapeutsko pomagalo. Najčešće su u pitanju jastuci za bolji san, prekrivači sa magnetima koji navodno pomažu kod hipertenzije i slično. E, pa ovakvoj praksi je konačno došao kraj.

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je da je, nakon razgovora sa penzionerima na tribinama Fonda PIO, tržišna inspekcija pokrenula detaljnu kontrolu firmi koje najstarijim sugrađanima prodaju terapeutske proizvode, po cenama koje su višestruko veće od nabavne.

Kreće kontrola

Ministarka je navela da je uočila da određene firme koje svoje proizvode plasiraju gotovo isključivo najstarijim građanima.

- Znamo koje su firme u pitanju i ono što je meni bilo posebno poražavajuće jeste da su penzioneri, koje ubede na suviše agresivan način da kupe određene proizvode, često iz ruralnih predela, sa vrlo malim penzijama - rekla je Lazarevićeva.

Foto: Zorana Jevtić

Ministarka je istakala da se neki proizvodi prodaju po cenama koje su čak od 25 do 33 puta veće u odnosu na nabavnu cenu.

- Rata penzionera bude veća od nabavne cene tih beskrupoloznih i alavih trgovaca, vlasnika firmi. Najgore je što kada im se obraćaju deca penzionera koja pokušavaju da intervenišu u ime svojih roditelja, oni prosto kažu "mi se ne bojimo inspekcije, mi radimo po zakonu". E sada je inspekcija otišla da vidi koliko rade po zakonu. U pitanju je odsustvo morala - naglasila je ministarka.

Zakon mora da se poštuje

Vesna Perinčić iz Republičke unije potrošača ističe za Biznis Kurir da je formiranje cena na tržištu Srbije slobodno, ali da se akcenat mora staviti na nepoštenu, nasrtljivu poslovnu praksu takvih trgovaca.

- Zakon ne brani direktnu prodaju potrošačima pozivanjem preko telefona ili dolaskom u stan, ali moraju da se ispoštuju zakonom propisani uslovi kako može da se obavlja takva trgovina. Potrošač ne sme da se dovodi u zabludu da se trgovac pojavi u belom mantilu sa slušalicama, pa da kupac stekne utisak da se radi o lekarima ili da se predstave kao da su iz opštine, pa da naši najstariji sugrađani pomisle da je u pitanju neki poklon. Sve je to nepoštena, obmanjujuća i nasrtljiva poslovna praksa koja nije dozvoljena - naglasila je ona.

Ne nasedajte na priče trgovaca Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine kaže da on lično nije imao ovakve probleme, ali zna da takva preduzeća postoje odavno i da ciljaju najstarije sugrađane. - Mi kao savez apelujemo na penzionere da ne nasedaju na ovakve priče trgovaca. Pozdravljamo odluku ministarke i države da inspekcija proveri rad ovakvih firmi. Poslednjih godina penzije realno rastu, pa me ne čudi što su najstariji sugrađani na meti raznih trgovaca i firmi koje pokušavaju da svoje proizvode prodaju penzionerima koji su redovne platiše - naglasio je Nenadić.

Foto: Kurir Televizija

Prema njenim rečima prodavac je u obavezi da penzioneru dostavi obrazac o odustanku od kupovine u roku od 14 dana. U slučaju nepoštovanja ovih zakonom propisanih obaveza trgovaca slede kazne.

- Penzioneri su posebno osetljiva kategorija potrošača zbog godina, nemoći, oni su "stara garda", ljubazni i kad im pozvonite na vrata oni će vas pustiti u stan. Često im bude neprijatno da nasrtljivog trgovca udalje iz stana koji je u stanju satima da sedi i na kraju potpišu samo da bi mu videli leđa. To je utrenirana grupa trgovaca kojima su penzioneri ciljna grupa, tačno znaju kako da nastupe i na koji način da nagovore najstarije sugrađane da potpišu kupoprodajni ugovor - istakla je Perinčić.

Ona smatra da je edukacija penzionera najbolja preventiva, dok je zadatak inspekcije da po prijavama najstarijih sugrađana provere da li je ispoštovana zakonska procedura.

- Novi Zakon o zaštiti potrošača je uveo da ne može ti promotivni događaji da se organizuju, a da nije pribavljena posebna pisana izjava potrošača, da on zna da to nije besplatna večera i da pristaje da mu se na tom događaju nude promotivni proizvodi - dodala je ona.

Savet penzionerima

Vesna Perinčić je imala savet za penzionere da nikako ne nasedaju na trikove trgovaca.

- Moj savet je da se obavezno upišu u registar "Ne zovi" kako ih ne bi zvali telefonom. Obaveza tih trgovaca je da se legitimišu, da istakne komeracijalnu svrhu svog obraćanja. Mora da kaže iz koje firme zove, da pokaže legitimaciju i naglasi da je u pitanju predstavljanje proizvoda, a da penzioner odluči da li će da ih primi ili ne. Moj savet je i da mlađi članovi porodice - deca i unuci upozore starije sugrađane i članove porodice da ih ne puštaju u kuću i da se ti proizvodi prodaju po višestruko većim cenama, da im to ne treba - naglasila je ona.

U slučaju penzioneri ipak nepromišljeno kupe neki ovako skup proizvod, treba gledati da li su ispoštovani formalni razlozi Zakona o zaštiti potrošača.

- Ako nisu treba odmah prijaviti tržišnoj inspekciji koja treba da pojača izricanje kazni u slučaju kršenja zakona - poručila je Vesna Perinčić.