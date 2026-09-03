Aerodrom "Konstantin Veliki" zabeležio je rast putničkog i kargo saobraćaja u odnosu na avgust prošle godine.
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Niški aerodrom nikad prometniji! "Konstantin Veliki" oborio rekord, broj putnika skočio za čak 12 odsto
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Niški aerodrom "Konstantin Veliki" beleži nastavak rasta tokom letnje sezone, a avgust je doneo rekordan broj realizovanih avio-operacija od početka godine.
Tokom prošlog meseca kroz aerodrom je prošlo 52.803 putnika, što je 12 odsto više nego u avgustu prošle godine. Istovremeno je zabeleženo 548 avio-operacija, čime je postavljen novi rekord za niški aerodrom.
Rast je ostvaren i u kargo saobraćaju. U avgustu je preko niškog aerodroma prevezeno 592.580 kilograma robe, odnosno devet odsto više nego u istom mesecu prošle godine.
- Ovo je najbolji rezultat od početka godine - navode iz kompanije.
Letnji red letenja niškog aerodroma na snazi je do 24. oktobra.
Kurir.rs
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