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Niški aerodrom "Konstantin Veliki" beleži nastavak rasta tokom letnje sezone, a avgust je doneo rekordan broj realizovanih avio-operacija od početka godine.

Tokom prošlog meseca kroz aerodrom je prošlo 52.803 putnika, što je 12 odsto više nego u avgustu prošle godine. Istovremeno je zabeleženo 548 avio-operacija, čime je postavljen novi rekord za niški aerodrom.

Rast je ostvaren i u kargo saobraćaju. U avgustu je preko niškog aerodroma prevezeno 592.580 kilograma robe, odnosno devet odsto više nego u istom mesecu prošle godine.

- Ovo je najbolji rezultat od početka godine - navode iz kompanije.

Letnji red letenja niškog aerodroma na snazi je do 24. oktobra.