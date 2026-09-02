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Najgore vreme za kupovinu zimskih guma je kada vam hitno zatrebaju. Tada su traženije dimenzije često već rasprodate, izbor je manji, vulkanizeri su zatrpani poslom, a na zamenu se može čekati satima.

Zato je kraj leta dobar trenutak da proverite šta već imate i, ako je potrebno, kupite novi komplet.

Najpre proverite stare gume

Pre kupovine pogledajte komplet koji imate u garaži ili podrumu. Obratite pažnju na nekoliko stvari:

Dubinu šare - guma koja je blizu zakonskog minimuma može formalno biti ispravna, ali će po snegu imati znatno slabije karakteristike od nove.

Starost - zimska smeša vremenom otvrdne i gubi prianjanje na hladnom. Datum proizvodnje nalazi se na boku gume.

Pukotine i oštećenja - sitna mreža pukotina ili naprsline na boku mogu ukazivati na isušivanje gume.

Ravna mesta - mogu nastati ako su gume dugo stajale pod opterećenjem.

Nepravilno trošenje - naročito ako je izraženo samo sa jedne strane, može ukazivati na problem sa geometrijom vozila.

Rđu na felni - naročito na mestu gde naleže guma, jer može biti uzrok sporog gubitka pritiska. Kako pravilno čuvati zimske gume

Način skladištenja značajno utiče na njihov vek trajanja.

Gume treba držati na suvom i tamnom mestu, zaštićene od sunca i izvora ozona. Gume bez felni čuvaju se uspravno i povremeno se okreću, dok gume sa felnama mogu biti položene jedna na drugu ili okačene. Kod guma na felnama pritisak se može smanjiti za oko pola bara.

Pre skladištenja ih treba oprati, jer so i prljavština mogu tokom vremena oštetiti gumu. Dobro je i označiti položaj svake gume kako bi se prilikom sledeće zamene rotirale.

Ako kupujete novi komplet

Dimenzija guma mora odgovarati vozilu, a indeks nosivosti i brzine ne sme biti niži od propisanog.

Najbolje je kupiti sve četiri zimske gume. Kombinacija dve zimske i dve letnje pruža lošije karakteristike od četiri osrednje zimske gume.

Proverite i datum proizvodnje. Guma koja se prodaje kao nova može biti proizvedena pre nekoliko godina.

Vredi razmisliti i o kompletu felni, posebno ako automobil dugo zadržavate. Početna investicija je veća, ali kasnije sezonska zamena traje kraće i gume se manje troše prilikom skidanja i postavljanja.

Sve-sezonske gume mogu biti dobar kompromis za vozače koji malo voze i uglavnom ostaju u gradu, ali nisu idealan izbor za one koji često zimi putuju na planinu.

Ako automobil koristi senzore pritiska u točkovima, treba računati i na njih prilikom kupovine drugog kompleta felni.

Kada je vreme za zamenu?

Zimske gume se ne menjaju nužno po kalendaru ili tek kada padne prvi sneg. Važnija je temperatura.

Zimska smeša je namenjena radu na niskim temperaturama, dok letnja na hladnoći otvrdne i gubi prianjanje čak i kada je kolovoz suv.

Zato zamenu treba planirati kada noćne temperature počnu redovno da padaju.

Kada je zimska oprema zakonski obavezna zavisi od važećih propisa, pa za tačne datume i uslove treba proveriti zvanične informacije. Ovde je reč o praktičnom trenutku za zamenu, a ne o zakonskoj obavezi.

Ako kupujete automobil krajem leta

Zimski komplet može biti dobra stavka za pregovor sa prodavcem.

Pitajte da li automobil dolazi sa zimskim gumama i tražite da ih vidite. Proverite njihov datum proizvodnje, dubinu šare i opšte stanje.

Ako kompleta nema, računajte da vas kupovina zimskih guma očekuje već za nekoliko meseci. To je sasvim opravdano uključiti u računicu prilikom dogovaranja cene.

Kraj leta je mnogo bolji trenutak za izbor zimskih guma nego period pred prvi sneg. Tada imate veći izbor dimenzija, više vremena za poređenje i lakše možete pronaći termin kod vulkanizera.

Pre nego što kupite nove, prvo proverite komplet koji već imate. Kod zimskih guma starost i stanje smeše mogu biti jednako važni, a ponekad i važniji, od same dubine šare.