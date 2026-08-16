Ni autopilot, niti veštačka inteligencija: Ovo vozači najviše traže u novom automobilu
Proizvođači automobila sve više ulažu u napredne tehnologije i digitalne sisteme, ali istraživanje kompanije AutoPacific pokazuje da kupci i dalje najviše cene praktične funkcije koje svakodnevno koriste.
U anketi sprovedenoj među više od 19.000 vozača koji planiraju kupovinu automobila u naredne tri godine, čak 47 odsto ispitanika navelo je da im je grejanje sedišta najpoželjnija oprema u novom vozilu, piše Motor1.
Odmah iza njega nalaze se prednji i zadnji parking senzori (45%) i automatsko kočenje pri vožnji unazad (44%).
Veliko interesovanje vlada i za električno podesiva prednja sedišta, pomoć pri promeni trake, adaptivni tempomat sa zadržavanjem vozila u traci, upozorenje na vozila koja nailaze sa strane prilikom izlaska iz parking mesta, bežično punjenje telefona i ugrađenu kameru.
Na listi najtraženijih opcija našao se i pogon na sva četiri točka, koji je važan za 39 odsto ispitanika.
Istraživanje je pokazalo i da vozači imaju sve više poverenja u napredne sisteme pomoći. Čak 62 odsto ispitanika kaže da nema problem da prepusti automobilu pojedine zadatke, poput održavanja vozila u traci ili automatskog parkiranja.
To je više nego prethodnih godina, što pokazuje da poverenje u moderne bezbednosne tehnologije nastavlja da raste.
Kurir Biznis/B92