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Proizvođači automobila sve više ulažu u napredne tehnologije i digitalne sisteme, ali istraživanje kompanije AutoPacific pokazuje da kupci i dalje najviše cene praktične funkcije koje svakodnevno koriste.

U anketi sprovedenoj među više od 19.000 vozača koji planiraju kupovinu automobila u naredne tri godine, čak 47 odsto ispitanika navelo je da im je grejanje sedišta najpoželjnija oprema u novom vozilu, piše Motor1.

Odmah iza njega nalaze se prednji i zadnji parking senzori (45%) i automatsko kočenje pri vožnji unazad (44%).

Veliko interesovanje vlada i za električno podesiva prednja sedišta, pomoć pri promeni trake, adaptivni tempomat sa zadržavanjem vozila u traci, upozorenje na vozila koja nailaze sa strane prilikom izlaska iz parking mesta, bežično punjenje telefona i ugrađenu kameru.

Na listi najtraženijih opcija našao se i pogon na sva četiri točka, koji je važan za 39 odsto ispitanika.

Istraživanje je pokazalo i da vozači imaju sve više poverenja u napredne sisteme pomoći. Čak 62 odsto ispitanika kaže da nema problem da prepusti automobilu pojedine zadatke, poput održavanja vozila u traci ili automatskog parkiranja.

To je više nego prethodnih godina, što pokazuje da poverenje u moderne bezbednosne tehnologije nastavlja da raste.

Kurir Biznis/B92

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