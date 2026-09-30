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"Elektroprivreda Srbije“, "Srbijagas“ i "SOCAR“ potpisali su ugovor akcionara o razvoju projekta izgradnje gasne elektrane sa kombinovanim ciklusom u Nišu koji podrazumeva i osnivanje zajedničkog privrednog društva. Ugovor su danas potpisali generalni direktori EPS-a i "Srbijagas-a“ Dušan Živković i Dušan Bajatović i Elčin Ibadov, savetnik predsednika "SOCAR-a“ za razvoj i portfolio i generalni direktor "SOCAR Turkey”, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva i energetike.

Potpisivanju ugovora u zgradi Vlade Republike Srbije prisustvovala je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović, kao i ambasador Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji Tahir Tagizade.

Važno postrojenje

"Budući da je projekat gasne elektrane u Nišu već u odmakloj fazi priprema, osnivanje zajedničkog privrednog društva, što je naredni korak nakon današnjeg potpisivanja, će omogućiti još efikasniju i snažniju saradnju na pripremi izgradnje energetskog postrojenja koje nam je jako važno za proizvodnju električne energije, balansiranje sistema i privlačenje investicija na jugu Srbije. Za realizaciju ovako

velikih i složenih energetskih projekata potrebna su strateška partnerstva, a strateško partnerstvo između Srbije i Azerbejdžana postavili su predsednici Aleksandar Vučić i Ilham Alijev. Zahvaljujući toj saradnji danas imamo jasnu povezanost tri važna sistema - međunarodnog energetskog partnerstva, snabdevanja gasom i proizvodnje električne energije. To je dobra osnova za razvoj projekta od

dugoročnog značaja za Srbiju pre svega zbog rastuće potrošnje električne energije i potrebe za čistijim izvorima energije, a gas to jeste u odnosu na ugalj i mazut i predstavlja prelazni energent u procesu energetske tranzicije“, rekla je ministarka Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike, Danilo Mijatović

Naglašeno je da je u narednom periodu prioritet da se završe sve neophodne tehničke, ekonomske i studijske analize jer je plan da gasna elektrana bude izgrađena u naredne četiri godine.

Dušan Živković, generalni direktor "Elektroprivrede Srbije“ je podsetio da je završena Prethodna studija opravdanosti, usvojen Prostorni plan Grada Niša, ugovorene izrade planske dokumentacije i Studije priključenja na prenosni sistem, angažovani su projektant i započeta izrada Studije opravdanosti i tehničke dokumentacije.

" U vreme energetske tranzicije i sve većih i intenzivnijih globalnih izazova, imperativ je nova energija, novi megavati. "Elektroprivreda Srbije“ je odlučna u tome da obezbedi energetsku sigurnost i diversifikuje izvore, i da koristi gas kao tranzitni energent. Mesecima unazad aktivno radimo na projektu i to sa jasnim ciljem da sagradimo visoko efikasnu gasno-parnu elektranu snage 500 MW, rekao je

Živković.

Azerbejdžan, posle Rusije, najveći snabdevač Srbije gasom

Generalni direktor "Srbijagasa“ Dušan Bajatović istakao je važnost saradnje Srbije i Azerbejdžana u izgradnji gasne elektrane.

"Posle Rusije, Azerbejdžan je najveći snabdevač Srbije prirodnim gasom i logično je da gradimo strateško partnerstvo sa Azerbejdžanom i u pogledu izgradnje gasne elektrane. Drago mi je što napredujemo u realizaciji ovog projekta. Mnogo toga je već urađeno u praksi tako da nemam sumnje da ćemo izgraditi novu gasnu elektranu. Ona je potrebna pre svega EPS-u zbog balansiranja elektroenergetskog sistema, što je veoma važno za budućnost“, rekao je Bajatović.

Savetnik predsednika "SOCAR-a“ za razvoj i portfolio i generalni direktor "SOCAR Turkey“ Elčin Ibadov ukazao je na značaj ovog projekta za Azerbejdžan.

"Današnje potpisivanje je veoma važan korak za Azerbejdžan i nastavlja se na Međudržavni sporazum i odslikava prijateljstvo koje su naše dve zemlje razvile kroz energetsko partnerstvo. Ovaj sporazum omogućava da SOCAR i EPS zajedno razvijaju kombinovanu gasno-parnu elektranu u Nišu. Zajedno ćemo izraditi tehničku studiju izvodljivosti sa stručnim timom inženjera. Kada pripremni radovi budu završeni, naš cilj je da dođemo do zajedničke investicione odluke. Znamo da ćemo morati naporno da radimo i radićemo zajedno sa našim partnerima kako bismo došli do tog cilja“, rekao je Ibadov.

1/4 Vidi galeriju "Elektroprivreda Srbije“, "Srbijagas“ i "SOCAR“ potpisali su ugovor akcionara o razvoju projekta izgradnje gasne elektrane sa kombinovanim ciklusom u Nišu koji podrazumeva i osnivanje zajedničkog privrednog društva Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

U zajedničkom privrednom društvu EPS-a, Srbijagasa i SOCAR-a, 50 odsto vlasništva će pripasti srpskim kompanijama, a 50 odsto azerbejdžanskoj. Ugovorom su definisani prava i obaveze kompanija, zajedničko upravljanje i jednoglasnost pri donošenju ključnih odluka tokom pripremne faze projekta, kao i finansiranje razvojnih aktivnosti.

Pre potpisivanja ugovora održan je i prvi sastanak Upravljačkog komiteta projekta (Steering Committee), na kojem su razmatrane aktivnosti u vezi sa daljim razvojem i realizacijom projekta gasne elektrane u Nišu. Na sastanku su učestvovali ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandaru, generalni direktori tri kompanije sa saradnicima i predsednici Grada Niša.