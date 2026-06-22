Slušaj vest

Sastanku su prisustvovali predstavnici Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa, Toplane u Nišu, Zavoda za urbanizam Niš, finansijski konsultant i projektant.

Dinamika radova i značaj projekta

- Započete su aktivnosti na izradi i usklađivanju planske dokumentacije. Već je usvojen prostorni plan Grada Niša, koji predstavlja osnovu za dalji rad na planskim dokumentima. Na sastanku svih relevantnih učesnika u projektu, imali smo priliku da od projektanta čujemo dinamiku realizacije i ključne aktivnosti do kraja 2030. godine, kada je planiran završetak izgradnje elektrane. Novo postrojenje će doprineti većoj sigurnosti snabdevanja električnom energijom i jačanju energetske stabilnosti Srbije, uz dodatni benefit unapređenja snabdevanja toplotnom energijom Nišlija - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je napomenula da je neophodna apsolutna posvećenost svih uključenih u projekat, od Grada Niša, Zavoda za urbanizam, projektanta, do Srbijagasa, EPS-a i EMS-a kako bi se što brže realizovale sve radnje neophodne za pripremu projekta, a zatim i osnivanje zajedničkog preduzeća EPS-a i SOKAR-a.

- U isto vreme sledi usaglašavanje Ugovora akcionara za buduću zajedničku kompaniju između Elektroprivrede Srbije i SOKAR-a, a zatim i potpisivanje u narednim nedeljama - dodala je ministarka.

Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša, naglasio je da su Grad Niš i sve lokalne institucije maksimalno posvećene što bržoj pripremi projekta i svim radnjama neophodnim kako bi gradnja počela što pre.

Strateško partnerstvo sa Azerbejdžanom

Početkom juna u Bakuu, Elektroprivreda Srbije i SOKAR potpisali su Osnovne uslove saradnje za razvoj, izgradnju i upravljanje gasnom elektranom u Nišu. Ovim dokumentom su definisani:

Ključni principi za osnivanje zajedničkog akcionarskog društva radi razvoja i realizacije projekta,

Glavni komercijalni aspekti buduće saradnje.

Đedović Handanović je podsetila da je gasna elektrana u Nišu strateški projekat koji se realizuje u okviru saradnje Srbije i Azerbejdžana, za koji su dve države u februaru ove godine u Beogradu potpisale sporazum, u prisustvu predsednika dveju država.