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- Usaglasili smo i potpisali ugovor između akcionara, između Vlade RS i MOL grupe, o upravljanju Naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako se Gaspromnjeft i MOL dogovore o kupoprodaji. Juče je NIS dobio i kratko produženje licence za operativni rad do 1. jula, za koliko je i MOL dobio produžetak licence za pregovore. Kompanija je i dalje izložena regulatornim, finansijskim i operativnim rizicima i moramo da nastavimo da radimo na tome da se Naftna industrija Srbije što pre skine sa liste sankcija američkog OFAK-a - rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Foto: Nenad Kostić

Ona je podsetila da država i dalje sprovodi mere kako bi se obezbedila puna snabdevenost tržišta.

- NIS sada ima rekordne količine sirove nafte, oko 350.000 tona je osigurano do prvog jula, u skladištima i u luci u Omišlju. Mere države i zalihe koje je NIS napravio tokom važenja operativne licence pozitivne su za održavanje snabdevenosti, ali je neophodno da nastavimo da radimo na dugoročnom rešenju koje će vratiti predvidivost i stabilnost poslovanju NIS-a - rekla je ona.

Sastanku su prisustvovali zamenik predsednika Odbora direktora Naftne industrije Srbije Dragutin Matanović i članovi Irena Vujović, Milan Đurić, Dejan Radenković, Dragan Bračika, član odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i Zoran Grujičić, predsednik Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem.