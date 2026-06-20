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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa novoimenovanim generalnim direktorom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za Srednji Istok i Evropu, Tanakom Kotarom, o realizaciji najvažnijeg projekta u energetskom sektoru Srbije, reverzibilnoj hidroelektrani Bistrica.

Prema rečima Đedović Handanović, Vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike u prethodnom periodu intenzivirali su komunikaciju sa japanskim institucijama radi postizanja konačnog dogovora o finansiranju projekta.

Pregovori o finansiranju i naredni koraci

„Zadovoljni smo što smo otklonili najvažnija otvorena pitanja u vezi sa visinom finansiranja, načinom ugovaranja radova, kao i naredne korake u izradi tenderske dokumentacije i odobravanja kredita od strane JICA. Njihova misija procene projekta posetiće Srbiju u martu sledeće godine, čime će se steći uslovi za zaključivanje Ugovora o zajmu, dok će tehnički savetnici, angažovani već 17 meseci, od sledeće nedelje ponovo boraviti u Srbiji”, rekla je ministarka.

Značaj RHE Bistrica za energetski sektor

Đedović Handanović je istakla da je RHE Bistrica najvažniji projekat u energetskom sektoru koji će doprineti napretku Srbije u energetskoj tranziciji.

Ključni benefiti projekta:

Integracija novih kapaciteta: Izgradnjom ove reverzibilne hidroelektrane omogućava se integracija oko 650 MW.

Skladištenje energije: Povećava se kapacitet za skladištenje energije koja se proizvodi iz solarnih i vetroelektrana.

„Prirodna baterija”: Elektrana će doprineti ostvarivanju ciljeva u procesu dekarbonizacije i većoj sigurnosti snabdevanja.

Trenutno se nastavljaju radovi na izradi projektno-tehničke dokumentacije, dok će u međuvremenu početi pripremni radovi na pratećoj infrastrukturi projekta.

Podrška Japana i svečano potpisivanje

Tanaka Kotaro je poručio da će se intenzivna saradnja i koordinacija srpske i japanske strane nastaviti i u narednom periodu, kako bi se obezbedila uspešna realizacija projekta RHE Bistrica.

On je naglasio spremnost japanske strane da tokom specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu svečano potpiše Ugovor o zajmu, što bi predstavljalo važan korak u realizaciji jednog od najznačajnijih energetskih projekata u Srbiji.