Korak bliže izgradnji RHE Bistrica: Ugovor o zajmu sa Japanom očekuje se tokom EXPO 2027
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa novoimenovanim generalnim direktorom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) za Srednji Istok i Evropu, Tanakom Kotarom, o realizaciji najvažnijeg projekta u energetskom sektoru Srbije, reverzibilnoj hidroelektrani Bistrica.
Prema rečima Đedović Handanović, Vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike u prethodnom periodu intenzivirali su komunikaciju sa japanskim institucijama radi postizanja konačnog dogovora o finansiranju projekta.
Pregovori o finansiranju i naredni koraci
„Zadovoljni smo što smo otklonili najvažnija otvorena pitanja u vezi sa visinom finansiranja, načinom ugovaranja radova, kao i naredne korake u izradi tenderske dokumentacije i odobravanja kredita od strane JICA. Njihova misija procene projekta posetiće Srbiju u martu sledeće godine, čime će se steći uslovi za zaključivanje Ugovora o zajmu, dok će tehnički savetnici, angažovani već 17 meseci, od sledeće nedelje ponovo boraviti u Srbiji”, rekla je ministarka.
Značaj RHE Bistrica za energetski sektor
Đedović Handanović je istakla da je RHE Bistrica najvažniji projekat u energetskom sektoru koji će doprineti napretku Srbije u energetskoj tranziciji.
Ključni benefiti projekta:
- Integracija novih kapaciteta: Izgradnjom ove reverzibilne hidroelektrane omogućava se integracija oko 650 MW.
- Skladištenje energije: Povećava se kapacitet za skladištenje energije koja se proizvodi iz solarnih i vetroelektrana.
- „Prirodna baterija”: Elektrana će doprineti ostvarivanju ciljeva u procesu dekarbonizacije i većoj sigurnosti snabdevanja.
Trenutno se nastavljaju radovi na izradi projektno-tehničke dokumentacije, dok će u međuvremenu početi pripremni radovi na pratećoj infrastrukturi projekta.
Podrška Japana i svečano potpisivanje
Tanaka Kotaro je poručio da će se intenzivna saradnja i koordinacija srpske i japanske strane nastaviti i u narednom periodu, kako bi se obezbedila uspešna realizacija projekta RHE Bistrica.
On je naglasio spremnost japanske strane da tokom specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu svečano potpiše Ugovor o zajmu, što bi predstavljalo važan korak u realizaciji jednog od najznačajnijih energetskih projekata u Srbiji.
Biznis Kurir