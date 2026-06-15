- Sa NJ.E. ambasadorom UAE Ahmedom Almenhalijem razgovarala sam o saradnji u sektoru energetike, projektima koje državne kompanije iz UAE razvijaju u sektoru obnovljivih izvora energije i zahvalila sam se na podršci koju su nam prethodno pružili u rešavanju situacije sa NIS-om.

Dobri odnosi naše dve zemlje počivaju pre svega na izvanrednim, bratskim odnosima dva lidera predsednika Aleksandra Vučića i šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, a saradnja u energetskom sektoru postaje sve značajnija. Zahvalila sam se na pozivu da učestvujem na ovogodišnjem ADIPEC-u u Abu Dabiju, koji je odlična platforma za razgovore o najvažnijim temama i pitanjima iz energetike - napisala je ministarka na Instagramu posle sastanka.