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- MOL je uspešno okončao pregovore sa Vladom Republike Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije a.d. ("NIS"). Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija - saopšteno je iz MOL-a.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Miodrag Kapor, stručnjak za energetiku, Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

- Dakle, ovo je, naravno, jedan međukorak ka konačnom rešenju pitanja Naftne industrije Srbije, jer tek treba da uslede najvažniji pregovori između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Ovo može da se posmatra kao dobar znak, ali i dalje ostaje mnogo otvorenih pitanja. Ja bih voleo da vidim više detalja - šta tačno znači nastavak rada rafinerije u Pančevu i na koji vremenski period - rekao je Kapor.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Otvorena pitanja oko vlasničke strukture

Kapor navodi da i dalje ostaju nejasnoće u vezi sa promenama vlasničkog učešća Srbije u NIS-u i njihovim stvarnim efektima, koje će tek biti razjašnjene u nastavku pregovora.

- Takođe, postoje pitanja i oko povećanog učešća Republike Srbije u vlasništvu NIS-a. Koliko znam, onaj ko ima preko 50 odsto ima i potpunu kontrolu nad kompanijom. Voleo bih da znam šta konkretno znači tih dodatnih pet odsto i koje odluke Srbija time može da blokira, kako je navedeno, u slučaju ugrožavanja interesa države. Za sada, to vidim kao međukorak koji tek treba da se potvrdi u konačnom dogovoru između MOL-a i ruske strane - kaže on.

Dalje Gajić ističe da su detalji pregovora i stavovi strana i dalje nedovoljno poznati javnosti, dok se kao ključni interes Srbije izdvaja kontinuitet rada rafinerije.

- Pa, od suštinskog je značaja da se problem sa NIS-om reši. Međutim, tokom celog ovog perioda bili smo uskraćeni za informacije o tome šta o svemu misli ruska, a šta mađarska strana, tako da o tim detaljima zapravo nemamo jasnu sliku. Imamo uglavnom samo saopštenja domaćih aktera, dok su ugovori često zatvoreni za javnost, pa nedostaju ključne informacije. Ono što je važno za Srbiju jeste da rafinerija nastavi da radi. Koliko sam upoznat, to je bio i jedan od spornih elemenata u razgovorima sa MOL-om, jer oni već imaju rafineriju u Mađarskoj, pa im ovo nije u potpunosti u interesu - naveo je Gajić.

Foto: Kurir Televizija

- Ipak, taj uslov je za Srbiju bio od ključnog značaja, i dobro je što je ruska strana to podržala, imajući u vidu da je reč o prodaji akcija i da je za nas bilo suštinski važno da se obezbedi kontinuitet rada rafinerije. Ja bih rekao da smo, nažalost, i dalje na evropskom putu. To je, po mom mišljenju, jedna od naših najvećih zabluda. Ne verujem da će nas Evropska unija ikada primiti, ali vreme će pokazati da li sam u pravu. Imate i druge primere, poput Turske, koja već decenijama pregovara o članstvu - rekao je Gajić.

Realizacija dogovora zavisi od odobrenja ključnih međunarodnih aktera, uz ocenu da se u širem kontekstu menjaju političke i regionalne okolnosti koje utiču na ceo proces, naveo je Kojčić.

- Ostaje preduslov da Gasprom pristane na prodaju NIS-a mađarskoj kompaniji, kao i da američka kancelarija OFAC odobri tu transakciju. Samo bih podsetio da se menjaju međunarodne okolnosti, ali i regionalne. Bilo je onih koji su bili skeptični da će se pitanje odnosa MOL-a prema našoj kompaniji rešiti zbog promena vlasti, ali se pokazalo da to nije slučaj. U širem kontekstu, to pokazuje da se menjaju i međunarodne okolnosti - kaže on.

Dragoljub Kojčić, politički filozof Foto: Kurir Televizija

- Očekujem da će OFAC biti naklonjen novom modelu sporazuma, odnosno ugovora, što ukazuje na promene u globalnim političkim odnosima. Pre svega, Sjedinjene Američke Države prema ovom regionu, a posebno prema Srbiji, menjaju svoj pristup koji godinama nije bio naročito povoljan - za emisiju "Redakcija", zaključio je Kojčić.

01:48 Rafinerija u Pančevu mora da nastavi da radi - to je ključno za Srbiju! Veliki energetski dogovor o NIS-u na pomolu - pregovori tek slede Izvor: Kurir televizija

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