Slušaj vest

Rasplet situacije vezane za prodaju ruskog dela vlasništva u NIS-u nikako da se desi, a najnovije informacije do kojih je došao Kurir potvrđuju da je glavna kočnica pregovora srpske strane i mađarskog MOL-a status Rafinerije nafte u Pančevu. Srpska strana je odlučna da sačuva ovu kompaniju u dosadašnjem kapacitetu jer time garantuje energetsku i ekonomsku stabilnost čitave zemlje.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali prethodno je izjavio da je napravljen napredak u pregovorima s MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da ovih dana dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. Mali je rekao da očekuje da krajem ove nedelje bude uspešno završena još jedna runda pregovora.

Prodaja NIS-a složen proces

Goran Radosavljević, profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), smatra da treba očekivati nova produženja.

- Prodaja većinskog paketa akcija kompanije kao što je NIS jeste složen proces, pregovori su kompleksni, a rokovi koji su se čuli u javnosti prethodnih meseci nisu bili realni - rekao je on.

Za Srbiju najvažnije pitanje u pregovorima ostaje budućnost rada Rafinerije Pančevo, jedinog postrojenja za preradu sirove nafte u zemlji, koja snabdeva 80 odsto domaćeg tržišta. Nakon godina ulaganja u unapređenje prerade, Rafinerija Pančevo proizvodi derivate koji zadovoljavaju evropske standarde i mogu se plasirati širom regiona.

- Taj kapacitet mogao bi da posluži za snabdevanje tržišta Rumunije i Bugarske, gde MOL već ima značajno prisustvo - ocenjuje Radosavljević.

Goran Radosavljević, direktor Instituta FEFA i profesor na FEFA fakultetu Foto: Kurir Televizija

Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li je mađarskoj kompaniji potreban sadašnji obim proizvodnje.

- Srbija će verovatno insistirati da Rafinerija nastavi da radi na postojećem nivou kako bi i dalje pokrivala najveći deo domaće potrošnje goriva, dok će MOL procenjivati da li takav kapacitet odgovara njegovim regionalnim planovima - istakao je Radosavljević za Blumberg Adriju.

Odustajanje malih pumpi

Problemi u vezi s NIS-om i novo produžavanje rokova direktno utiču na male benzinske pumpe, koje zavise od isporuke goriva iz srpske naftne kompanije.

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, rekao je za Kurir da se veliki broj malih pumpi našao u nezavidnoj situaciji. Za razliku od velikih igrača na tržištu derivata, male pumpe nemaju mnogo prostora za kompezovanje mogućih gubitaka.

- Male pumpe, kao i velike, imaju obavezu da prodaju benzin i dizel po cenama koje određuje država svakog petka. S druge strane, niko ne garantuje po kojoj ceni ta benzinska pumpa može da kupi gorivo. Ispada da razlika u nabavnoj i prodajnoj ceni nije veća od nekoliko dinara, pa male benzinske pumpe rade o svom trošku i praktično bez zarade. Zbog toga sve veći broj pumpi odustaje od ovog posla koji više nije profitabilan kao što je nekad bilo - rekao je Atanacković.

Nove neizvesnosti Prema oceni Nebojše Atanackovića, sudbina NIS-a prvenstveno zavisi od dogovora mađarskog MOL-a i ruskog "Gasproma", a o ovim pregovorima mi ne znamo ništa.

- Mi ne znamo ni da li MOL želi da potvrdi da li će na određeni način gazdovati NIS-om kao većinski vlasnik. Došlo je do promene u vrhu mađarske vlasti i mi ne znamo kako se to odrazilo na MOL i pregovore koji su u toku. Umesto da situacija u vezi s našom naftnom kompanijom postane sve jasnija i izvesnija, mi imamo nove neizvenosti, što sve dodatno komplikuje - kazao je Atanacković.

Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

On je pojasnio da odustajanje od rada ne znači gašenje i zatvaranje benzinske pumpe.

- Ako neko, recimo, treba da ide po cisternu goriva i da uloži 200 dinara po litri dizela, a da razlika u nabavnoj i prodajnoj ceni jedva pokriva troškove transporta, onda zaista nema rezona da radi. On neće ugasiti pumpu, već će raditi smanjenim kapacitetom, što može biti problem u manjim mestima, gde ima, recimo, samo jedna pumpa - objasnio je Nebojša Atanacković.

MOL ima druge rafinerije

Profesor Goran Radosavljević smatra da dodatni faktor oko sudbine pančevačke rafinerije predstavlja činjenica da u regionu postoje i druge rafinerije, koje bi za MOL dugoročno mogle da budu atraktivnija investicija, kao što su ona u Rijeci ili bugarska rafinerija u Burgasu.

- Obe imaju pristup morskim lukama, veće kapacitete i jednostavnije snabdevanje sirovom naftom. Srbija i Mađarska će verovatno morati da pronađu srednje rešenje - ocenjuje Radosavljević i ističe:

- Srpska strana ne sme da postavlja uslove koji su neprihvatljivi za drugu stranu, naročito jer je se MOL s većinskim vlasnikom dogovorio o kupoprodaji.

On podseća, da ukoliko se potezi Srbije, koja je manjinski vlasnik NIS-a, protumače kao pokušaj blokiranja transakcije, zemlja rizikuje da bude tužena u međunarodnom postupku arbitraže.