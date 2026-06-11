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- MOL je uspešno okončao pregovore sa Vladom Republike Srbije u vezi sa zaključivanjem akcionarskog sporazuma koji se odnosi na sticanje većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije a.d. („NIS“). Pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje su u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija - saopšteno je iz MOL-a.

Podsetimo, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je sinoć da je država postigla dogovor s mađarskim MOL-om o Naftnoj industriji Srbije.

Vest je objavila na svom instagram profilu u kome navodi da je posle dugotrajnih pregovora postigut kompromis.

- Danas smo uspešno zatvorili sva otvorena pitanja sa madjarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara (“shareholder agreement”) između Republike Srbije i MOL-a.

Ono sto je dogovoreno izmedđ Srbije i MOL-a, izmedju ostalog, je:

ukoliko Gaspromnjeft napravi dogovor sa MOL-om o prodaji 56.15% udela u NIS-u, a američki OFAC odobri transakciju, država Srbija će kupiti dodatnih 5 odsto akcija u NIS-u sto će drzavi dati dodatna prava kada je u pitanju donošenje ili blokiranje važnih odluka za našu zemlju. Što se rada Rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će Rafinerija nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosečnim godišnjim kapacitetima, kao u poslednje 4 godine pre uvodjenja američkih sankcija, kada je NIS odlično poslovao. Upravo ovakav rad Rafinerije, a neophodan da zadovolji srpsko tržište naftnih derivata, bilo je jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu i ponosna sam što smo uspeli da napravimo veoma važan i koristan dogovor za gradjane Srbije. Članovi srpske strane u odboru direktora NIS-a imaće generalno veća ovlašćenja nego do sada u donošenju ali i blokiranju eventualno nepovoljnih odluka za Republiku Srbiju. Takav uticaj država Srbija nije imala od 2008.godine kada je NIS privatizovan.

Nastavljamo da radimo posvećeno na pronalaženju dugoročnog rešenja za kompaniju NIS, a usled uvodjenja američkih sankcija, za koje država Srbija, njena Vlada ili njeni gradjani nisu ništa krivi - napisala je Đedović Handanović.