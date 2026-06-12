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Sa delegacijom Expertise France razgovarala sam o daljoj tehničkoj podršci u sprovođenju energetske tranzicije u Srbiji, sa posebnim fokusom na pravednu tranziciju i razvoj održivih rešenja za budućnost našeg energetskog sektora.

Početkom godine pokrenut je važan regionalni projekat uz bespovratna sredstva Evropske unije, koji će doprineti razmeni znanja, jačanju kapaciteta i razvoju konkretnih mera za pravednu tranziciju. Ovakvi projekti pomažu nam da kroz primere dobre prakse, dodatne analize i stručnu podršku gradimo održiviji energetski sistem i stvaramo uslove za nova zelena radna mesta.

Srbija i Francuska imaju snažno strateško partnerstvo u oblasti energetike, a saradnja sa Expertise France predstavlja još jedan korak ka bržoj i uspešnijoj energetskoj tranziciji, zasnovanoj na potrebama naših građana i lokalnih zajednica - napisala je ministarka na Instagramu.