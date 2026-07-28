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Preduzeće za distribuciju gasa, održavanje i izvođenje Novi Sad-gas biće pripojeno Srbijagasu, kojem će preneti kompletnu imovinu, obaveze i zaposlene, predviđeno je Nacrtom ugovora o pripajanju.

Kako se navodi u dokumentu, spajanje dva državna preduzeća sprovodi se radi regulisanja međusobnih dužničko-poverilačkih odnosa, očuvanja imovine i kontinuiteta poslovanja društva koje obavlja delatnost od javnog interesa, kao i obezbeđivanja stabilnog, neprekidnog i sigurnog snabdevanja tržišta prirodnim gasom.

Prema Nacrtu ugovora, imovinu preduzeća Novi Sad-gas čine novčana sredstva na računima kod banaka, licence, dozvole i saglasnosti, pokretna imovina, osnovna sredstva, sitan inventar, kao i internet domen www.novisadgas.rs. U imovinu ulaze i nepokretnosti, kao i akcije u Sportsko-poslovnom centru Millennium Vršac.

Nacrt ugovora predviđa i da će svih 94 zaposlenih u Novi Sad-gasu biti preuzeto i zasnovati radni odnos u Srbijagasu na dan pripajanja.

Prema podacima objavljenim na zvaničnom sajtu kompanije, Novi Sad-gas se bavi distribucijom prirodnog gasa, izgradnjom gasovoda, merno-regulacionih stanica i distributivnih gasnih mreža.