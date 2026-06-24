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Direktor JP Srbijagas Dušan Bajatović izjavio je danas da je postojeći ugovor sa Rusijom o snabdevanju prirodnim gasom produžen za naredna tri meseca, uz očekivanje da će uskoro biti produžen i do kraja godine.

- Sad smo produžili, ja to još nisam objavio, iako se to već desilo, gasni aranžman za naredna tri meseca, produžićemo i do Nove godine uskoro - rekao je Bajatović.

Bez novih gasnih projekata preti rast cena

Bajatović je naglasio da su investicije u gasnu infrastrukturu od ključnog značaja za razvoj privrede i energetsku stabilnost zemlje.

Prema njegovim rečima, ukoliko ne budu realizovani planirani projekti, među kojima su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, proširenje kapaciteta prema Mađarskoj, kao i završetak skladišta gasa, moglo bi doći do značajnog poskupljenja energenta.

- Ako ga uvozimo sa nemačke obale i poslušamo neke od analitičara, poskupeće 80 odsto. Ja mislim, ako gledate evropsku agendu, sve te primopredajne stanice i svi ti gasovodi se nalaze na evropskoj agendi i uslov su, između ostalog, za otvaranje klastera 3. Između ostalog, te primopredajne stanice su uslov za otvaranje tržišta. Sve to traži Evropa - naveo je on.

Biznis Kurir/RTV

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