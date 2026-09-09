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U Privrednoj komori Srbije, održana je konferencija pod nazivom Energija kao oslonac rasta, koju organizuju kompanija Wireless Media Group i Mondo uz institucionalnu podršku PKS i Evropske mreže preduzetništva, a u partnerstvu sa Elektroprivredom Srbije.

Glavne teme o kojima se diskutovalo bile su strateški pravci razvoja energetskog sistema, investicioni prioriteti do 2040. godine i sigurnost snabdijevanja tržišta.

Nuklearni program do 2027. godine

Konferencija je okupila predstavnike institucija i energetskog sektora sa ciljem da otvori dijalog o ključnim pravcima razvoja energetskog sistema Srbije. Resorna ministarka Dubravka Đedović Handanović, govoreći o stabilnosti sistema u vremenima krize, istakla je da je naš energetski sistem prošao kroz brojna iskušenja, ali kako naglašava, ipak je očuvao sigurnost snadbevanja i ostvario napredak kada je u pitanju investiciona politika.

- Sada smo u prvoj fazi razvoja nuklearnog programa u skladu sa metodologijom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Do sredine 2027. godine planiran je završetak potrebnih studija i analiza, nakon čega će nova Vlada moći da donese odluku o daljem razvoju programa - istakla je Đedović Handanović.

Foto: Kurir Televizija

Iz ministarstva naglašavaju da će najveći deo očekivanih investicija do 2035. godine biti upravo u oblasti energetike, jer, kako ističu, naša zemlja ima potencijal za nove proizvodne kapacitete.

- Oko šest i po milijardi su novi projekti, gde pre svega podrazumevamo izgradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica, čije je projektovanje uveliko u toku i očekuju se neki pripremni radovi već da krenu u toku ove godine - rekao je Radoš Popadić, pomoćnik ministarke rudarstva i energetike.

Posebna pažnja poklanja se i zelenoj tranziciji, a iz Elektroprivrede Srbije poručuju da objavljeni javni poziv za otkup projekata obnovljivih izvora energije ima za cilj da se kroz transparentan i konkurentan postupak diverzifikuje portfolio Elektroprivrede Srbije, ali i sagleda kompletna ponuda.

- Da vidimo od toga što je raspoloživo na tržištu, šta bi mogli mi da kupimo da u nekom skorijem vremenskom periodu unapredimo naš energetski miks u segmentu obnovljivih izvora energije, pored ovoga što sami razvijamo. Tiče se uglavnom dominantno vetra, solara sa hibridnim rešenjima gde su i baterijska skladišta - objasnio je Dušan Živković, generalni direktor EPS-a.

Foto: Kurir Televizija

Kako bi kompanije lakše prošle kroz energetsku tranziciju, NALED je osnovao Savet za održivu energetiku koji, kako ističu iz te organizacije, pruža potrebnu pomoć korporacijama.

- Savet je nedavno izdao i Vodič za aktivne kupce, jednu slikovitu brošuru koja vodi kompanije kroz različite modele aktivnih kupaca. Prošle godine napravili smo analizu o PPA ugovorima, a od ove godine želimo da krenemo i u konkretnu akciju. Dakle, da pilotiramo konkretan korporativni PPA ugovor, tako da je ovo poziv i svim zainteresovanim kompanijama koje žele da se nađu u ulozi potrošača, a zatim ćemo da nađemo i proizvođače iz obnovljivih izvora, da im pružimo podršku da prođu kroz ceo taj proces - rekla je Jasmina Radovanović, vodeća savetnica za imovinu i investicije u NALED-u.

Kako stručnjaci ocenjuju, energetika nije samo pitanje proizvodnje i troškova, već ključni faktor konkurentnosti, a što je veće učešće obnovljivih izvora energije u energetskom miksu, veća je stabilnost privrede države.

03:42 Održana konferencija o prioritetima i energetskoj budućnosti Srbije Izvor: Kurir televizija

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