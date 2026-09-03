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Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Elektroprivrede Srbije (EPS), Srbijagasa i azerbejdžanskog SOCAR-a završili su u Istanbulu pregovore o usaglašavanju Ugovora o akcionarima za osnivanje zajedničke kompanije koja će biti zadužena za razvoj i izgradnju nove gasne elektrane u Srbiji. Potpisivanje ugovora između tri kompanije očekuje se u Beogradu u narednih mesec dana.

Planirano je da nova gasna elektrana bude snage do 500 MW i da proizvodi električnu i toplotnu energiju, dok je završetak njene izgradnje predviđen u naredne četiri godine.

Reč je o prvom zajedničkom projektu EPS-a, Srbijagasa i SOCAR-a koji predstavlja važan korak u daljem jačanju saradnje Srbije i Azerbejdžana u oblasti energetike.

Izgradnja nove elektrane doprineće povećanju sigurnosti snabdevanja električnom energijom i obezbeđivanju novih proizvodnih kapaciteta, što je posebno značajno imajući u vidu rast potrošnje električne energije u zemlji.