Završeni pregovori Srbije i Azerbejdžana: Osniva se zajednička kompanija za izgradnju gasne elektrane snage do 500 MW
- Predstavnici EPS-a, Srbijagasa i SOCAR-a završili su pregovore o osnivanju zajedničke kompanije za novu gasnu elektranu u Srbiji.
- Potpisivanje ugovora očekuje se u Beogradu u narednih mesec dana, a projekat je prvi zajednički poduhvat tri kompanije.
- Elektrana bi trebalo da bude snage do 500 MW i da bude završena u naredne četiri godine.
Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Elektroprivrede Srbije (EPS), Srbijagasa i azerbejdžanskog SOCAR-a završili su u Istanbulu pregovore o usaglašavanju Ugovora o akcionarima za osnivanje zajedničke kompanije koja će biti zadužena za razvoj i izgradnju nove gasne elektrane u Srbiji. Potpisivanje ugovora između tri kompanije očekuje se u Beogradu u narednih mesec dana.
Planirano je da nova gasna elektrana bude snage do 500 MW i da proizvodi električnu i toplotnu energiju, dok je završetak njene izgradnje predviđen u naredne četiri godine.
Reč je o prvom zajedničkom projektu EPS-a, Srbijagasa i SOCAR-a koji predstavlja važan korak u daljem jačanju saradnje Srbije i Azerbejdžana u oblasti energetike.
Izgradnja nove elektrane doprineće povećanju sigurnosti snabdevanja električnom energijom i obezbeđivanju novih proizvodnih kapaciteta, što je posebno značajno imajući u vidu rast potrošnje električne energije u zemlji.
Biznis Kurir