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Baarle je gradić u Holandiji, blizu granice sa Belgijom, i da ne gledate u pod, možda u njemu ne biste primetili ništa neobično. Naime, sastoji se od dva dela - holandskog Baarle-Nasaua i belgijskog Baarle-Hertoga.

Belgijski deo nije samo okružen holandskom teritorijom. Unutar Holandije nalazi se čak 22 belgijske enklave, a unutar tih belgijskih enklava smešteno je sedam holandskih kontraenklava. Toliko su isprepletane da državna granica prolazi doslovno svuda i preseca ne samo ulice i puteve već i prodavnice, dvorišta, pa čak i dnevne sobe.

Jedan stan u dve države

Ovde je sasvim normalno da se tuširate u Belgiji, a spavate u Holandiji, u sobi do. U istoj prodavnici hleb možete uzeti sa police u jednoj državi, a mleko sa police u drugoj. U kafiću možete naručiti kafu u Holandiji, dok se kasa nalazi u Belgiji.

Ova neverovatna situacija datira još iz srednjeg veka. Godine 1198. vojvoda od Brabanta ustupio je deo zemlje gospodaru Brede, dok je ono što je ostalo u vlasništvu vojvode postalo osnova za belgijski Baarle-Hertog. Tokom istorije ove parcele menjale su vlasnike, ali nikada nisu dosledno integrisane, što je dovelo do haotične mape kakvu poznajemo danas.

Nakon što se Belgija odvojila od Holandije 1830. godine, granicu je pokušala da reši posebna komisija, ali je čak 15 godina trajala rasprava o tome kako rešiti ovu teritorijalnu zbrku. Današnje granice konačno su dogovorene tek 1995. godine.

U praksi je sve još bizarnije nego na karti, koja izgleda kao da je nacrtana greškom. Granice su označene belim krstovima na trotoaru ili kolovozu, dok se uz kućne brojeve na pojedinim objektima nalazi zastava države kojoj pripadaju.

Granica po sred ulaznih vrata

Postoji i posebno pravilo - kuća se smatra delom one države u kojoj se nalaze njena ulazna vrata. Ipak, postoji jedan izuzetak, jer granica u jednom slučaju prolazi tačno posred ulaznih vrata.

Kroz istoriju su postojale brojne razlike u svakodnevnom životu stanovnika, u zavisnosti od toga pod čiju jurisdikciju potpadaju. To se možda najdrastičnije pokazalo tokom pandemije, kada su za stanovnike dve strane granice važila različita, a ponekad i stroža pravila.

Foto: Facebook Printscreen

S druge strane, život na granici ima i svoje prednosti. Na primer, stanovnici mogu da iskoriste razlike u cenama kada je određena roba, poput goriva, jeftinija u jednoj od dve države. Danas su mnoga pravila usklađena, ali pojedine razlike i dalje postoje.

Grad sa dva gradonačelnika

Gradić ima dve gradske većnice, dve pošte, dve vatrogasne stanice, dve škole, pa čak i dva pravna sistema. Naravno, tu su i dva gradonačelnika. Ipak, u "stvarnom životu“ stanovnici uglavnom žive kao i stanovnici bilo kog drugog grada.

Za turiste i kartografe, međutim, Baarle je nešto sasvim posebno.

Tokom samo 20 minuta šetnje glavnom ulicom možete preći državnu granicu više od 50 puta. Zahvaljujući Šengenskom sporazumu, niko vas neće zaustavljati i tražiti dokumenta, ali ćete verovatno sami poželeti da fotografišete ovaj neobičan prizor.