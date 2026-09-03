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Italijanski grad Naro, u pokrajini Agrigento, otvorio je prijave za kuće koje se prodaju po ceni od samo jednog evra. Ipak, simbolična cena nekretnina ima jednu veliku "caku“. Kupci, bilo da je reč o strancima ili lokalnim stanovnicima, moraće da računaju na dodatne troškove, uključujući notarske takse, katastarske poreze i troškove registracije.

Osim toga, kuće uglavnom zahtevaju temeljnu obnovu pre nego što postanu useljive.

Takođe, postoje stroga pravila koja regulišu izvođenje radova, koji moraju da budu u skladu sa lokalnim propisima o planiranju i bezbednosti. Za završetak renoviranja predviđen je rok od tri godine.

Prema European Real Estateu, za obezbeđivanje nekretnine potreban je i povratni depozit od oko 5.000 evra.

Vlasnici kuća kupljenih za jedan evro mogu da ih koriste kao primarno mesto stanovanja, drugi dom, kuću za goste ili u poslovne svrhe.

Cilj programa je da se pomogne ponovnom naseljavanju područja u Italiji koja se suočavaju sa depopulacijom, ali i da se spasu napuštene i zapuštene zgrade.

Slični programi pokrenuti su u još nekoliko italijanskih gradova, uključujući Musomeli u pokrajini Kaltanizeta na Siciliji. U tom gradu čak tri kuće za po jedan evro kupio je Britanac Džordž Lajng, koji je otkrio šta se zapravo krije iza simbolične cene.

On je za Daily Mail rekao da je njegovoj prvoj nekretnini kupljenoj za jedan evro bila potrebna "potpuna obnova“, uključujući radove na električnim instalacijama, vodovodu, krovu, kupatilu i kuhinji.

Ispričao je i da troškovi renoviranja mogu veoma brzo da porastu, zbog čega je odlučio da veći deo posla obavi sam.

Naglasio je da, iako jedan evro omogućava kupovinu nekretnine, postoje i brojni dodatni troškovi.

- Dakle, ukupno, za sve kuće od jednog evra plaćate jedan evro za potpuno vlasništvo. Zatim morate da platite agencijsku naknadu od oko 580 evra, a potom i lokalnog notara, koji deluje kao vaš pravni zastupnik i prenosi vlasničke listove sa prethodnog vlasnika na vas. To košta oko 3.200 evra - rekao je on.

Dodao je da energetski sertifikat košta oko 200 evra.