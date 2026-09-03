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Glavni cilj foruma je razmatranje načina za očuvanje vrednosti novca i aktiviranje kapitala koji trenutno miruje, uzimajući u obzir faktore poput inflacije, geopolitičkih promena i tehnološkog razvoja.

Na skupu će učestvovati predstavnici finansijskog sektora, tržišta kapitala i investicione industrije. Među najavljenim govornicima su predsednik Komisije za hartije od vrednosti Marko Janković, izvršni direktor Beogradske berze Lazo Ostojić, generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić i pomoćnik ministra finansija Ognjen Popović. Takođe, učestvovaće i predsednik Nadzornog odbora Vista Rica Zoran Popović, predsednica Izvršnog odbora ALTA Una Sikimić, kao i izvršni direktor društva za upravljanje fondovima Intesa Invest Srđan Maletić.

Program događaja podeljen je na četiri tematska panela:

  • Kapital koji traje: Baviće se očuvanjem vrednosti novca kroz generacije, odnosom između dugoročnog investiranja i kratkoročnih prinosa, profesionalnim upravljanjem kapitalom i ulogom fondova u razvoju privrede.
  • Budućnost tržišta kapitala u Srbiji: Fokusiraće se na veće uključivanje građana na tržište, privlačenje kvalitetnih emitenata, doprinos fondova razvoju berze i potencijal Srbije da postane regionalni investicioni centar.
  • Pokretanje kapitala koji miruje: Analiziraće razloge zbog kojih građani i dalje preferiraju tradicionalnu štednju i ulaganje u nekretnine, načine za izgradnju poverenja u finansijski sistem i ulogu medija i finansijske pismenosti u donošenju odluka.
  • Ulaganje za narednu generaciju: Razmatraće uticaj geopolitičkih sukoba i veštačke inteligencije na tokove kapitala, industrije sa najvećim potencijalom i strategije za prilagođavanje portfolija promenama u svetu.

Forum je namenjen građanima koji žele da se informišu o mogućnostima ulaganja, kao i predstavnicima medija, privrede, institucija, akademske zajednice i finansijskog sektora. Kontekst održavanja skupa oslanja se na činjenicu da inflacija obezvređuje neaktivan novac, dok nedovoljno razvijena investiciona kultura ograničava lične finansijske mogućnosti građana i privredni potencijal.

Događaj će stoga poslužiti kao prostor za razmenu objektivnih informacija o upravljanju rizikom i odgovornom građenju dugoročne vrednosti.

Biznis Kurir

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