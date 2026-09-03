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Ćerka Bila Gejtsa nije krenula očevim stopama i nije izabrala da gradi karijeru u Microsoftu. Umesto toga, 23-godišnja Fibi Gejts pokušava da napravi sopstveni tehnološki biznis, a njen startap već je privukao desetine miliona dolara investicija.

Kada ste ćerka jednog od najpoznatijih milijardera na svetu, pitanje novca gotovo je nemoguće izbeći. Fibi Gejts, najmlađa ćerka Bila i Melinde Gejts, odrastala je u jednom od najbogatijih američkih domaćinstava, ali danas pokušava da izgradi sopstveni poslovni identitet.

Iako se na društvenim mrežama pojavljuju različite priče o njenom navodnom luksuznom životu i finansijskoj podršci koju dobija od oca, nema pouzdane potvrde da joj Bil Gejts zaista daje 350.000 dolara svake nedelje, niti da je izgovorio viralni citat o njenom trošenju novca.

Ono što je mnogo zanimljivije jeste činjenica da je Fibi odlučila da novac ne posmatra samo kao nasledstvo, već i kao kapital za izgradnju sopstvenog biznisa.

Od naslednice do preduzetnice

Fibi Gejts je zajedno sa Sofijom Kijani pokrenula Phia, tehnološku kompaniju koja razvija digitalnog asistenta za kupovinu. Ideja je jednostavna: korisnicima pomoći da pronađu proizvode, uporede cene i dođu do povoljnijih ponuda, uz korišćenje savremenih AI tehnologija.

Kompanija je privukla ozbiljnu pažnju investitora. Prema novijim izveštajima, Phia je prikupila više od 43 miliona dolara i procenjena je na oko 185 miliona dolara.

Fibi i Bil Gejts Foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

To je već potpuno drugačija priča od klasičnog "bogatašica troši očev novac“. Fibi pokušava da izgradi kompaniju čija bi vrednost trebalo da dolazi iz tehnologije, korisnika i poslovnog modela.

Bil Gejts joj nije samo dao novac za biznis

Zanimljivo je da je sam Bil Gejts ranije govorio o tome da je njegova ćerka pokrenula sopstveni biznis, a da ga nije tražila da ga finansira. Gejts je rekao da bi joj verovatno pomogao, ali da mu je, kako je opisao, bilo drago što nije tražila novac, jer bi tada bio veoma uključen u poslovanje i insistirao na detaljnim analizama poslovanja.

Upravo tu se vidi zanimljiv paradoks života dece milijardera. Novac porodice može da bude ogromna prednost, ali istovremeno postaje i teret, jer je gotovo nemoguće dokazati koliko je uspeh rezultat ličnih sposobnosti, a koliko porodičnog imena i kontakata.

Gejtsovo bogatstvo menja perspektivu novca

Bil Gejts je tokom prethodnih decenija izgradio ogromno bogatstvo zahvaljujući Microsoftu, investicijama i poslovima u različitim sektorima. Ipak, poslednjih godina veliki deo svog kapitala usmerava ka filantropiji.

Gejts je 2025. objavio da planira da u naredne dve decenije njegova fondacija potroši više od 200 milijardi dolara, uključujući postojeću imovinu fondacije i buduće doprinose.

Zato je priča o njegovoj deci posebno zanimljiva. U pitanju nije samo pitanje koliko će naslediti, već i kako će generacija dece milijardera koristiti kapital, kontakte i znanje koje dobija od roditelja.

Fibi je, za sada, izabrala tehnologiju. Ako Phia uspe da preraste u veliki globalni biznis, njeno prezime više neće biti jedina stvar zbog koje će ljudi obraćati pažnju na nju. Biće to kompanija koju je izgradila.