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Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović izjavio je danas da je početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu od ogromnog značaja za srpsku privredu i ekonomiju, ali i za dalje pozicioniranje Srbije kao tehnološkog centra ne samo u regionu, već i u Evropi i svetu.

Gostujući u emisiji Jutro na TV Prva, Jovanović je istakao da je reč o tehnologiji koja je u velikoj ekspanziji i koja će u narednim decenijama imati sve značajniju primenu u različitim oblastima.

- Početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu je od neprocenjivog značaja za našu privredu, ekonomiju i dalje pozicioniranje Srbije kao velikog tehnološkog haba. Ovo je tehnologija budućnosti i prilika da Srbija bude među zemljama koje je ne samo primenjuju, već i proizvode - rekao je Jovanović.

Agibot sa 44 odsto učešća

On je naveo da je kompanija Agibot, čiji se roboti proizvode u Šapcu, u prvih šest meseci ove godine imala oko 44 odsto učešća na svetskom tržištu proizvodnje humanoidnih robota, dok su evropski konkurenti i dalje u fazi manjih serija proizvodnje.

- Sada treba da iskoristimo ovaj veliki dolazak i proizvodnju da sve ono što smo uradili u oblasti digitalizacije prethodnih deset godina – naše znanje, naučno-tehnološke parkove, platforme za razvoj veštačke inteligencije i superkompjutere u Kragujevcu iskombinujemo sa ovim hardverom i napravimo jednu dodatnu vrednost - naglasio je Jovanović.

On je istakao da će roboti imati široku primenu - od poljoprivrede i zdravstva, do industrije i drugih oblasti, a posebno je najavio formiranje centara za razvoj i testiranje robota.

- U okviru Kancelarije za IT i eUpravu i budućeg Inovacionog distrikta u Kragujevcu želimo da napravimo poseban centar za treniranje robota. Jedan od projekata na kojem radimo jeste i razvoj srpskog jezičkog modela, koji želimo da implementiramo na robote - rekao je Jovanović.

Kako je naveo, cilj je da roboti budu obučeni da govore srpski, ali i druge svetske jezike, a očekuje se da svoje veštine pokažu i tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.

Jovanović je naglasio da razvoj robotike ne treba posmatrati kao pretnju radnim mestima, već kao priliku za stvaranje novih zanimanja. Posebno je ukazao na značaj prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama novih tehnologija. Kako je naveo, u fabrici u Šapcu već radi više od 30 zaposlenih na složenim procesima montaže i testiranja robota, dok je za početak planirano zapošljavanje između 200 i 250 ljudi.

Potrebni stručnjaci

- Potreban je širok spektar stručnjaka - od tehničara koji rade na sklapanju robota, do inženjera mehatronike i robotike, kao i stručnjaka za kalibraciju, testiranje i programiranje. To je veliki izazov i za naše fakultete i univerzitete - rekao je Jovanović.

On je dodao da će razvoj robotike otvoriti prostor i za domaće startape i IT kompanije, jer će novi hardver stvoriti brojne mogućnosti za razvoj softvera i primenu veštačke inteligencije.

- Srbija ima priliku da poveže hardver koji dolazi sa Istoka sa znanjem i razvojem softvera i veštačke inteligencije koji dolaze sa Zapada. Upravo u tom spoju vidim ogromnu razvojnu šansu za našu zemlju - istakao je Jovanović.

Govoreći o daljem razvoju proizvodnje, Jovanović je naveo da se očekuje širenje ekosistema kompanije Mint u Srbiji, uključujući i najavljenu proizvodnju baterija za robote u Inđiji, što će dodatno povećati potrebu za stručnim kadrovima.

- Proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji, uz sve parametre koje danas imamo, pokazuje da možemo da postanemo centar ne samo regiona i Evrope, već i sveta kada je reč o novim tehnologijama. Ovo je ogromna prilika za dalji ekonomski i tehnološki napredak Srbije - zaključio je Jovanović.