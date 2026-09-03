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Deleze Srbija je iz svojih maloprodajnih objekata povukao baštenske rukavice brenda Progarden, proizvođača Koopman International B.V, zbog povećanog prisustva dibutil-ftalata (DBP) u PVC tačkama na rukavicama.

Evropska agencija za hemikalije svrstava dibutil-ftalat među supstance toksične po reproduktivno zdravlje i supstance sa svojstvima koja remete endokrini sistem kod ljudi.

Povlačenje se odnosi na proizvod "baštenske rukavice S/M/L 0640“, sa lot brojem 989306 i godinom uvoza 2026, saopštio je Delez.

Kompanija je pozvala kupce koji su kupili ovaj proizvod da ga više ne koriste i da se, ukoliko osete bilo kakvu zdravstvenu smetnju, jave najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Proizvod se može vratiti u bilo kojoj prodavnici Maxi ili Mega Maxi, uz povrat novca i bez fiskalnog računa.