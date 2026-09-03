Povlači se proizvod sa srpskog tržišta: Ako ga imate, prestanite da ga koristite, a ako osetite tegobe, javite se lekaru
- Delez Srbija povukla je iz prodaje baštenske rukavice Progarden zbog povećanog prisustva dibutil-ftalata u PVC tačkama.
- Kupci proizvod 'baštenske rukavice S/M/L 0640' sa lot brojem 989306 ne traba da koriste i mogu ga vratiti u Maxi ili Mega Maxi uz povrat novca.
Deleze Srbija je iz svojih maloprodajnih objekata povukao baštenske rukavice brenda Progarden, proizvođača Koopman International B.V, zbog povećanog prisustva dibutil-ftalata (DBP) u PVC tačkama na rukavicama.
Evropska agencija za hemikalije svrstava dibutil-ftalat među supstance toksične po reproduktivno zdravlje i supstance sa svojstvima koja remete endokrini sistem kod ljudi.
Povlačenje se odnosi na proizvod "baštenske rukavice S/M/L 0640“, sa lot brojem 989306 i godinom uvoza 2026, saopštio je Delez.
Kompanija je pozvala kupce koji su kupili ovaj proizvod da ga više ne koriste i da se, ukoliko osete bilo kakvu zdravstvenu smetnju, jave najbližoj zdravstvenoj ustanovi.
Proizvod se može vratiti u bilo kojoj prodavnici Maxi ili Mega Maxi, uz povrat novca i bez fiskalnog računa.
Za sve dodatne informacije, kupci koji su kupili navedeni proizvod mogu se obratiti putem e-mail adrese: office@delhaize.rs.
Kurir Biznis/Telegraf.rs