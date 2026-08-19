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Državni inspektorat je izvestio da je Lidl Hrvatska povukao proizvod "Milbona visokoproteinski puding od čokolade, 200 g" sa rokom trajanja 14. septembra 2026. godine, zbog prisustva bakterije Bacillus cereus u sadržaju, saopštila je danas Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Proizvod nije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Saveta od 28. januara 2002. godine kojom se utvrđuju opšti principi i zahtevi zakona o hrani, osniva Evropska agencija za bezbednost hrane i utvrđuju postupci u pitanjima bezbednosti hrane.

Proizvod isporučuje Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, Nemačka. Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim informacijama, a Lidl navodi da se on može vratiti u bilo koju od njihovih prodavnica radi povraćaja novca, bez obzira na račun.

U prodaji i u Srbiji

Inače, ovaj proizvod nalazi se i u "Lidl" radnjama u Srbiji, ali nema zvaničnog saopštenja o tome da li će i sa našeg tržišta biti povučen.

Foto: Printscreen

O kakvoj bakteriji je reč

Trovanje hranom koju uzrokuje bakterija Bacillus cereus je gastrointestinalna intoksikacija koja se može javiti u dva oblika u zavisnosti od toga koji toksin deluje: dijarejalni toksin uzrokuje dijareju (proliv), a emetički toksin uzrokuje povraćanje.

Uzrok nastanka

Spore Bacillus cereus-a nalaze se u prašini, na tlu, na površini voća i povrća. Mogu lako kontaminirati sirovu hranu i ako imaju dovoljno vremena i odgovarajuću temperaturu, razmnožiće se u velikom broju. Rizična hrana je pirinač, meso, mleko, krompir.

Većem broju trovanja hranom doprinosi zasigurno i novi način života u kome se sve više obroka konzumira van kuće, povećan broj putovanja, izleta, starenje populacije i drugi. Faktori koji najčešće dovode do širenja i razmnožavanja mikroorganizama u hrani su neodgovarajuća higijena ruku, površina i pribora za pripremu hrane, neprimerena termička obrada i čuvanje hrane.

Klinička slika

Od 8 do 16 sati nakon konzumiranja kontaminirane hrane dijarejalnim toksinom počinje mučnina i proliv, nekada i grčevi u stomaku, koji traju samo 12 do 24 sata.

Kod delovanja emetičkog toksina simptomi počinju ranije, 1-6 sati nakon konzumiranja kontaminirane hrane a simptomi su mučnina i povraćanje.