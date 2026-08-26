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I ovo leto, s najnižim dotokom Dunava u istoriji, pokazalo je da je "Elektroprivreda Srbije" u svim okolnostima spremna da da maksimum i obezbedi sigurno i stabilno snabdevanje električnom energijom za građane i privredu.

Potpuno revitalizovani "Đerdap 1" koristi svaki kubik Dunava da ga pretvori u električnu energiju, svima neophodnu. U ovim vrelim danima naš dragulj i zlatna rezerva sistema, reverzibilna hidroelektrana "Bajina Bašta" preuzela je ključnu ulogu. U satima kada je najpotrebnije "uskače" i podmiruje sve veće potrebe za energijom. Ovo leto pokazalo je opravdanost i svrsishodnost potpune obnove posle više od 40 godina rada. Ispravna je bila i odluka da ne jurimo sa zatvaranjem termoblokova.

TENT i Kostolac najopterećeniji

Danas TENT i elektrane u Kostolcu nose najveći teret u proizvodnji. I aktuelna ulaganja u nove rudarske mašine u "Kolubari", najveća u istoriji, doneće dodatnu sigurnost u budućnosti. Bazna energija, iz uglja, onakva kakva je danas, biće neophodna i u narednom periodu. To je realnost, na nama je da rudarska i termo proizvodnja bude usklađena sa svim merama zaštite životne sredine i mnogo toga smo već uradili.

Naš pogled u budućnost zasniva se na investicijama u obnovljive izvore, koji će obezbediti dugoročni energetski suverenitet i bezbednost. Na prvom mestu je strateški projekat, izgradnja reverzibilne HE "Bistrica". Bez nje nema ni većih OIE kapaciteta, niti energetske sigurnosti ne samo Srbije već i regiona. Intenzivne su pripreme, uporedo radimo i na projektu gasne elektrane u Nišu od 500 megavata i velikog solara od 1 GW.

Unapređujemo se razumevajući globalna kretanja, geopolitičke izazove i potpuno nove načine poslovanja na tržištima. Želimo kompaniju otpornu na izazove, aktivnu na tržištu, svesni potpuno novih okolnosti, sve većeg udela OIE, CBAM takse, ali i klimatskih promena kao nove realnosti. EPS je sada i biće siguran oslonac za privredu i građane, posebno u veku kilovat-sata, koji je inače među najjeftinijim u regionu i Evropi.