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U Hrvatskoj he donet je novi Zakon o potrošačkim kreditima čiji je cilj da zaštiti građane od prekomernog zaduživanja. Zbog novih pravila, kupovina tehničkih uređaja poput mobilnih telefona, televizora ili veš-mašina na rate direktno kod trgovca za mnoge više neće biti moguća ukoliko im primanja to ne dozvoljavaju. Trgovci koji sami nude plaćanje na rate moraće da proveravaju kreditnu sposobnost kupaca.

Prema novom zakonu, trgovci koji kupcima omogućavaju plaćanje na rate bez posredovanja banke ili kartičarskih kuća preuzimaju ulogu poverioca. Zbog toga će imati obavezu da procene da li kupac može uredno da otplaćuje rate za kupljeni proizvod. Kriterijume za procenu kreditne sposobnosti utvrđivaće Hrvatska narodna banka.

Cilj je sprečiti prezaduženost

Ana Zorić, ovlašćena za obavljanje poslova direktorke Uprave za finansijski sistem u Ministarstvu finansija, objasnila je za RTL Danas glavne ciljeve zakona.

"Kao i kod niza drugih propisa, cilj je ojačati zaštitu i finansijski osnažiti potrošače. Zakon im daje mehanizme za zaštitu od prezaduženosti, a ako do nje ipak dođe, pomaže im da na najbolji način izađu iz te situacije“, izjavila je Zorić.

Objasnila je i razliku između dve vrste kupovine na rate.

"Kod kupovine na rate putem platnih kartica situacija ostaje ista, jer je vašu kreditnu sposobnost već proverila banka. Međutim, kada kupujete direktno od trgovca, on se pojavljuje kao poverilac i preuzima kreditni rizik. Zato će tada imati obavezu da proveri vašu kreditnu sposobnost“, rekla je.

Dodala je da je osnovni smisao zakona da se obezbedi da osoba koja nešto kupuje na rate zaista može i da ih otplaćuje.

Primena zakona

Novi Zakon o potrošačkim kreditima u većem delu stupa na snagu 20. novembra 2026. godine. Primena pojedinih odredbi odložena je do sredine 2027. godine ili do 1. januara 2028. godine.