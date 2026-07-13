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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas na otvaranju radionice o ulozi i odgovornostima Nacionalnog tela za sprovođenje Programa nuklearne energije (NEPIO) da Srbija odgovorno i postepeno razvija svoj nuklearni program, u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

- Definisali smo projektne zadatke za izradu svih potrebnih studija u skladu sa metodologijom medjunarodne nukelarne agencije (IAEA) i pristupom razvoja nuklearne infrastrukture (IAEA Milestones). U njima se obuhvataju teme poput regulatornog i zakonodavnog okvira, zaštite životne sredine, izgradnje kadrovskih kapaciteta, lanaca snabdevanja. Preliminarna studija o upotrebi nuklearne energije u mirnodopske svrhe koju smo radili sa francuskom Elektroprivredom (EDF) nam je već dala neke odgovore I naša odluka je, na osnovu prethodne saradnju da EDF, koja ima veliko iskustvo i međunarodnu ekspertizu u ovoj oblasti, izradi još četiri studije u prvoj fazi, dok ce ostalih 14 biti predmet daljeg razmatranja sa različitim kompanijama od kojih smo prikupljali interesovanje, koje imaju veliko iskustvo u razvoju nuklearnog programa na evropskom I svetskom nivou I koje su učestvovale u razvoju nuklearnog programa u drugim zemljama - rekla je Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Otvarajući četvorodnevnu radionicu koju Ministarstvo rudarstva i energetike organizuje uz podršku IAEA i Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM), ministarka je istakla da ovaj događaj predstavlja još jedan važan korak u jačanju institucionalnih kapaciteta Srbije za razvoj nuklearnog programa.

- Naš cilj jeste da završimo prvu fazu do sredine naredne godine, kada ćemo imati sve informacije potrebne za donošenje informisane odluke o daljem razvoju nuklearnog programa. Do 2032. godine očekujemo da budemo spremni, u institucionalnom, regulatornom i stručnom smislu, da odaberemo tehnologiju i započnemo proces izgradnje, do 2035. godine - rekla je ministarka.

Kako je navela, razvoj nuklearne energije prepoznat je i u programu "Srbija 2035", kojim su planirane investicije od oko tri milijarde evra.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

- Čini se da smo od tog datuma daleko ali je puno posla pred nama zbog čega ne smemo da gubimo vreme. Imamo velike ambicije a bez njih nema ni rezultata. Uverena sam da imamo generacijsku priliku koju ne smemo da propustimo kako bismo iza sebe ostavili nešto što je kapitalno vredno i što daje priliku Srbiji da se razvija, a da bude energetski sigurnija. Zemlje koje su razvile nuklearni program takođe su napredovale i u drugim oblastima koje prate nuklearni program. Iskustvo iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je pokazalo da su domaći kadrovi i lokalna privreda neophodni činioci nuklearnog programa koji stvaraju nove mogućnosti - rekla je ministarka.

Đedović Handanović je naglasila da nuklearna energija ponovo zauzima važno mesto u globalnim energetskim politikama zbog rastućih potreba za električnom energijom, jačanja energetske bezbednosti i ostvarivanja klimatskih ciljeva.

- Širom sveta raste broj zemalja koje pokreću ili razmatraju razvoj novih nuklearnih programa. Dolazeća „era električne energije” znači da će razvoj sve više počivati na data centrima, veštačkoj inteligenciji, elektrifikaciji industrije i saobraćaja, što će zahtevati značajno više električne energije. Zadovoljavanje rastućih potreba za energijom, iz čistih izvora, teško je zamisliti bez nuklearne energije - istakla je ministarka.

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Ona je posebno naglasila značaj razvoja domaćih stručnih kadrova i pozdravila inicijativu Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu za pokretanje master programa za obrazovanje budućih nuklearnih inženjera.

- Bez domaćih stručnjaka nema uspešnog nuklearnog programa. Zato očekujemo da članovi NEPIO tela ovom poslu pristupe sa punom posvećenošću jer su deo istorijskog trenutka za srpsku energetiku. Kao što su generacije inženjera i stručnjaka pre četiri i pet decenija izgradile energetske kapacitete koji i danas obezbeđuju sigurnost snabdevanja, tako će današnja generacija svojim radom oblikovati budućnost srpske energetike za decenije koje dolaze - rekla je ministarka.

Đedović Handanović je zaključila da ova radionica predstavlja početak intenzivnije saradnje Srbije i Međunarodne agencije za atomsku energiju u procesu razvoja nacionalnog nuklearnog programa.