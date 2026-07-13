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Cene proizvoda i usluga lične potrošnje su u junu ove godine u poređenju sa istim mesecom prošle godine povećane za 2,7 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Indeks potrošačkih cena odnosno međugodišnja inflacija u maju iznosila je 3,5 odsto.

Cene proizvoda i usluga u junu u odnosu na maj ove godine u proseku su povećane za 0,2 odsto.

U poređenju sa istim mesecom 2025. godine, potrošačke cene u junu ove godine su povećane 2,7 odsto, a u odnosu na decembar 2025. godine 2,6 odsto u proseku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u junu ove godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija, sport i kultura (5,0 odsto), Predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge (0,8 odsto), Nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana (0,7 odsto), Zdravlje (0,5 odsto), Restorani i hoteli (0,4 odsto), Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (0,3 odsto), u grupama Transport i Alkoholna pića i duvan (za po 0,2 odsto) i u grupi Odeća i obuća (0,1 odsto).

Pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (-0,6 odsto) i Obrazovanje (-0,1 odsto). Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.