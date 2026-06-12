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Potrošačke cene u maju su povećane 3,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a cene proizvoda i usluga u maju u odnosu na april ove godine u proseku su povećane za 0,3 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Kako je navedeno, u odnosu na decembar 2025. godine zabeležen je rast od 2,4 odsto, u proseku.

Šta je najviše poskupelo

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2026. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupi:

- Transport (1 odsto), u grupama zdravlje, nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana, odeća i obuća i predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge (za po 0,5 odsto), zatim u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva i Restorani i hoteli (za po 0,4 odsto), alkoholna pića i duvan, informisanje i komunikacije i rekreacija, sport i kultura (za po 0,2 odsto) i u grupi hrana i bezalkoholna pića (0,1 odsto).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale, navedeno je.