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Na nepromenjenim nivoima zadržane su i kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7,0%).

Prilikom donošenja navedene odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije u narednom periodu, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu uticati na njeno kretanje.

Kretanje inflacije i situacija na domaćem tržištu

Međugodišnja inflacija je nastavila da se kreće u granicama cilja (3±1,5%), s tim da je, u skladu s očekivanjima Izvršnog odbora, u maju iznosila 3,5%, u najvećoj meri zbog rasta svetskih cena nafte i po tom osnovu viših cena naftnih derivata na domaćem tržištu u tom periodu.

Rast cena naftnih derivata delom je ublažen merama koje je donela Vlada Republike Srbije – smanjenje akciza na gorivo i snabdevanje tržišta iz sopstvenih rezervi.

Izvršni odbor ističe sledeće pozitivne pokazatelje:

Cene hrane od novembra 2025, međugodišnje posmatrano, beleže pad, koji je u maju 2026. iznosio 1,5%.

Ni tri meseca nakon isteka uredbe o ograničenju trgovačkih marži nema većih korekcija cena proizvoda koji su bili obuhvaćeni uredbom.

Imajući u vidu za sada dobru poljoprivrednu sezonu i rod voća i povrća, cene neprerađene hrane bi mogle imati pozitivan (dezinflatorni) uticaj na kretanje inflacije.

Bazna inflacija je relativno stabilna i kreće se oko gornje granice cilja za ukupnu inflaciju. Globalna neizvesnost i potezi centralnih banaka

Sukob na Bliskom istoku i dalje predstavlja jedan od ključnih izvora globalne neizvesnosti, iako su tenzije u prethodnom kraćem periodu bile ublažene postizanjem primirja tokom pregovora o okončanju sukoba, što je praćeno smanjenjem svetske cene nafte koja se nalazila u padu prethodnih mesec dana.

Većina centralnih banaka ocenjuje da razmere i trajanje sukoba, kao i vreme potrebno za normalizaciju tokova, zahtevaju oprezan pristup vođenju monetarne politike i zadržavanje njenog restriktivnog karaktera:

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Evropska centralna banka (ECB) je u junu povećala svoju referentnu kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena, na 2,25%, nakon što je inflacija u evrozoni u maju dostigla 3,2%. Ova odluka doneta je uz ocenu da je povećanje neophodno kako bi se inflacija vratila na ciljanih 2% u 2027. godini.

Sistem federalnih rezervi (FED) u junu nije menjao visinu raspona svoje referentne stope.

Izvršni odbor NBS će nastaviti pažljivo da prati geopolitička dešavanja, kretanja na robnim i finansijskim tržištima, razvoj trgovinskih odnosa i poteze vodećih centralnih banaka.

Srednjoročne projekcije inflacije i rast BDP-a

Prema majskoj srednjoročnoj projekciji, inflacija bi trebalo da uspori do septembra, a da se zatim nađe oko gornje granice cilja kao posledica niske baze iz septembra prošle godine (usled primene uredbe kojom su marže bile ograničene na 20%).

Usled ostvarenog rasta svetske cene nafte nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku i više uvozne inflacije, naša projekcija predviđa da bi inflacija krajem ove ili početkom naredne godine mogla privremeno da pređe gornju granicu cilja. Pod pretpostavkom da je energetski šok bio privremen, inflacija bi trebalo da uspori i da se relativno brzo vrati u granice cilja (do sredine 2027.), a zatim da u tim granicama ostane do kraja perioda projekcije.

Kretanja u realnom sektoru od početka godine povoljnija su od očekivanja:

U prvom tromesečju ostvaren je realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 3,2%, što je za 0,2 procentna poena više u odnosu na preliminarnu procenu.

Rast je bio vođen uslužnim sektorima, a pozitivan doprinos potekao je i od poljoprivrede.

Uprkos globalnoj neizvesnosti, izvozni sektor Srbije pokazao je otpornost, zahvaljujući proizvodnoj i geografskoj diversifikaciji i izvozno-orijentisanim stranim direktnim investicijama.

Podršku ekonomskoj aktivnosti pruža i znatni rast kreditne aktivnosti prema privredi i stanovništvu, koji je u maju iznosio 16,4% međugodišnje.

Ipak, privredna aktivnost ostaje pod uticajem globalne neizvesnosti izazvane geopolitičkim tenzijama i volatilnih cena energenata.

Budući koraci Narodne banke Srbije

U takvim okolnostima, Narodna banka Srbije nastavlja da vodi opreznu monetarnu politiku, uz održavanje relativne stabilnosti deviznog kursa. Izvršni odbor će donositi odluke na osnovu pristiglih podataka i njihovog uticaja na kretanje inflacije. Ukoliko proceni da je ostvareni rast svetske cene nafte imao izraženije sekundarne efekte na ostale cene preko inflacionih očekivanja, NBS će reagovati svim raspoloživim instrumentima.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati ekonomska kretanja i izgledi i doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. avgusta 2026. godine.