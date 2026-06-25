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Novo istraživanje Evropske investicione banke (EIB) o bankarskom kreditiranju ukazuje na snažan potencijal za rast bankarskog sektora u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (CIJIE). Istraživanje za prvu polovinu 2026. godine pokazuje da je kreditna tražnja privrede i stanovništva u regionu velika, uz najveći udeo potrošačkih i stambenih kredita. Predviđa se i blago usporavanje kreditne aktivnosti usled manje spremnosti za odobravanje kredita velikim preduzećima.

Banke u regionu CIJIE beleže visoku profitabilnost u odnosu na ukupno poslovanje, uz naročito stabilne rezultate u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, na Kosovu, u Severnoj Makedoniji i Srbiji. Tri četvrtine anketiranih prekograničnih bankarskih grupacija namerava da proširi svoje poslovanje, dok nijedna ne očekuje smanjenje aktivnosti. Većina smatra da postoji značajan tržišni potencijal u ovom delu Evrope, naročito u zemljama kao što su Češka, Rumunija i Slovačka, dok su u pogledu Zapadnog Balkana očekivanja umerena.

- Ovi trendovi su ohrabrujući za investicije i privredni razvoj u regionu, kao i znak razvojnog potencijala u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope - rekao je potpredsednik EIB Marek Mora.

Prekogranične bankarske grupacije i njihove filijale u regionu CIJIE imale su tokom proteklih šest meseci stabilan pristup finansiranju. Takav trend podržan je rastom depozita stanovništva i privrede, pristupom finansijskim sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, poput EIB, kao i izdavanjem dužničkih instrumenata institucionalnim investitorima.

U poslednjih šest meseci zabeleženo je poboljšanje kreditnog kvaliteta, sa manjim brojem problematičnih kredita. Uprkos pozitivnim kretanjima, banke očekuju pogoršanje kvaliteta kreditnog portfolija privrede i stanovništva u narednih šest meseci. Ipak, praksa je pokazala da se ovakva negativna očekivanja često ne obistine.

Mateo Feraci, glavni savetnik u ekonomskom odeljenju EIB, izjavio je:

- Ovi rezultati pokazuju da su zahvaljujući izuzetno uspešnom poslovanju globalnog i evropskog bankarskog sektora, kreditni trendovi za banke koje posluju u regionu CIJIE veoma povoljni.