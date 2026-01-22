Slušaj vest

Projekat će povećati bezbednosti saobraćaja, otpornost postojeće infrastukture na klimatske promene, a smanjiće i uticaj saobraćaja na životnu sredinu i dužinu putovanja, navodi se u sapštenju i dodaje da će se modernizacijom osnovne putne mreže Srbije u skladu sa standardima Evropske unije (EU) unaprediti povezanost i pristupačnost širom zemlje kroz lakše kretanje putnika i robe, čime se podstiče i održivi privredni rast.

Šef regionalnog centra za Zapadni Balkan Damien Sorrell je istakao da projekat podržava pametan, održiv i bezbedan transport, uklanja saobraćajna zagušenja i integriše mrežu Srbije u regionalne i evropske koridore.

- Ova poboljšanja podstiču socio-ekonomski razvoj povećanjem pristupačnosti, olakšavanjem trgovine i podrškom biznisima širom zemlje - rekao je on.

Mali: 10 puteva u izgradnji

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali istakao je da se nastavlja izgradnja i unapređenje saobraćajne infrastrukture u Srbiji i da se pored auto-puteva i brzih saobraćajnica, kojih je trenutno 10 u izgradnji, unapređuje i lokalna putna infrastruktura, jer je želja da u svim delovima Srbije, u svim mestima, imamo bezbednije i modernije puteve.

Izgradnja saobraćajne infrastrukture, puteva i pruga, ima pozitivan uticaj na privredu aktivnost, a kroz efikasnu realizaciju takvih projekata beležimo i brži privredni rast. Osim toga, na ovaj način privlačimo nove investitore, stvaramo nove privredne zone, a Srbija postoje još atraktivnija investiciona destinacija - zaključio je Mali.

Projektom će se uvesti i mere za unapređenje bezbednosti i pristupačnosti za pešake i bicikliste, posebno na lokalnim putevima. One podrazumevaju obnovu pešačkih prelaza, zaštitnih ograda u blizini škola, jasniju signalizaciju, izgradnju trotoara i posebnih biciklističkih staza a ova investicija se nadovezuje na inicijativu za rehabilitaciju i bezbednost puteva, takođe finansiranu od strane EIB Global, koja je omogućila modernizaciju više od 900 km nacionalne putne mreže.

Kao deo Ekonomskog i investicionog plana za region, projekat je dobio bespovratna sredstva u iznosu od 1,4 miliona evra u okviru EIB Inicijative za ekonomsku otpornost, uz tehničku pomoć Delegacije Evropske unije za podršku pripremi i sprovođenju projekta.

Prioritetne deonice

Takođe, savetodavna podrška EIB putem programa JASPERS omogućila je procenu otpornosti putne mreže Srbije na klimatske promene, što je pomoglo da se odrede prioritetne deonice za obnovu.

- Ovaj projekat će značajno unaprediti nacionalnu i lokalnu putnu infrastrukturu Srbije, sa snažnim fokusom na otključavanje regionalnog socioekonomskog potencijala i zadovoljavanje potreba građana i privrede - izjavio je ambasador Evropske unije (EU) u Srbiji Andreas fon Bekerat.

Dodao je da uz tehničku pomoć finansiranu od strane EU, ovaj projekat omogućava bezbednije, otpornije i pametnije puteve, usklađene sa evropskim standardima, čime donosi korist lokalnim zajednicama i privredi širom zemlje.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević je izjavila da projekat podržava razvojne potrebe Srbije da, pored izgradnje novih auto-puteva i brzih saobraćajnica, radi na modernizaciji i unapređenju postojeće saobraćajne putne infrastrukture koja je ključna za opšti razvoj regiona Srbije i lokalnih samouprava.

- Realna potreba na rehabilitacijama državnih i lokalnih puteva je od 500 do 1.000 km, tako da će ovaj projekat dati svoj doprinos ka ostvarivanju ovog cilja. Dobra putna mreža je ključ razvoja, jer dopinosi povećanju mobilnosti stanovništa, zaposlenost, bržim tokovima roba i putnika, većoj privlačnosti za privredna ulaganja i podsticaj razvoja turističkih kapaciteta - rekla je ona.