Treće izdanje EU nedelje mogućnosti počelo je 20. aprila zvaničnim otvaranjem u Evropskoj kući Beograd, a tokom četiri dana govornici iz različitih oblasti predstavili su konkretne prilike za građane, preduzetnike, mlade, civilno društvo i lokalne zajednice, a biće otvoreni i za sva pitanja i rešavanje nedoumica.

Biznis i inovacije

Prvi dan EU nedelje mogućnosti bio je posvećen biznisu i inovacijama, a brojni govornici su tokom panela i info-sesija upoznavali zainteresovane sa svime što Evropska unija na ovom polju nudi.

Svet se u ovom trenutku suočava s brojnim izazovima, naročito kada se govori o novim tehnologijama i veštačkoj inteligenciji, zbog čega je neophodno da Evropska unija i Evropska investiciona banka reaguju, rekao je Auvo Kajkonen, glavni savetnik i vodeći sektorski inženjer u Evropskoj investicionoj banci (EIB), u okviru Odeljenja za inovacije i konkurentnost, tokom prvog dana EU nedelje mogućnosti.

- U ovom trenutku nalazimo se na raskrsnici. Suočeni smo s mnogim različitim izazovima, posebno kada je reč o novim tehnologijama, a naročito o veštačkoj inteligenciji, i moramo da donesemo neke odluke. EU i Evropska investiciona banka, podržavajući evropske institucije, donele su odluku da brzo krenu napred, zasnivajući svoj pristup na značaju upravljanja i pouzdanosti podataka - rekao je on.

Unapređenje konkurentnosti

Podrška Evropske unije u Srbiji je široka i obuhvata sve sektore društva, s posebnim osvrtom na unapređenje konkurentnosti. EU agenda za unapređenje konkurentnosti sastoji se iz smanjivanja razlike u inovacijama, obezbeđivanja povoljnih energetskih izvora i smanjivanje strateških zavisnosti.

Ispunjena sva očekivanja IPARD fondovi su već prepoznatljivi, ali kroz njih se ne finansiraju samo traktori i priključne mašine nego i unapređenje pojedinačnih biznisa u ruralnim krajevima. Svoje iskustvo sa ovim fondom podelila je Marina Ognjenović, mlada preduzetnica iz Krčedina.

- Podršku smo iskoristili u okviru mere 7, razvoja ruralnog turizma (IPARD programa), realizacijom objekta koji je u potpunosti ispunio naša očekivanja. Kuća u Krčedinu nastala je kao deo postojećeg brenda, ali su projekti realizovani paralelno, nastao je brend "Like a Therapy fragrance". Za konkurs smo saznali u poslednjem trenutku, što je na početku bilo prilično stresno. Iako imam više od 15 godina iskustva u administraciji, sama prijava je obimna i predstavljala je izazov. Suprug je advokat, ali je i pored toga ceo proces zahtevao dodatni angažman, ali na kraju se ipak sve završilo odlično. Jedan od izazova bio je i realizovati sve aktivnosti u zadatom roku nakon početka sprovođenja projekta, ali je značajnu podršku pružio IPARD tim, čije su profesionalnost i dobronamernost u velikoj meri pomogli u prevazilaženju prepreka - zaključuje Marina.

- Srbija je država kandidat i kako bi ispunila uslove za priključenje EU, mora da se uskladi s regulativom i politikama, pa su ovo važne informacije. Ekonomije Srbije i EU su duboko povezane. Zato EU veruje da je veoma važno unapređenje konkurentnosti i inovacija - rekao je predstavnik Delegacije EU u Srbiji Mauro di Veroli.

Programi

Zainteresovanima je predstavljeno koje pozive nude institucije poput Evropskog instituta za inovacije i Evropska mreža preduzetništva, kao i programi Open4Business i Digital Europe. Jedan od predstavljenih programa je i Horizon Europe, koji spaja inovacije u akademskim uslovima s tržištem.

- Pozivi se često otvaraju i svi zainteresovani korisnici treba da ih prate i da budu uporni, kao i da se prijave na vreme. Nastojimo da ukažemo na to da je pisanje projekata dugotrajan proces za koji je neophodna adekvatna priprema. Važno je razvijati sopstvenu ideju i maksimalno je prilagoditi konkretnom pozivu - rekla je Biljana Glišić iz Privredne komore Srbije.

Ona navodi i da je veoma važno dobro planiranje i razumevanje šta su glavni ciljevi koje projekat želi da postigne.

- Finansiranje iznosi oko 70 odsto bespovratnih sredstava, u zavisnosti od specifičnog poziva. Ideju je potrebno razvijati znatno unapred i izbegavati njeno nepotrebno komplikovanje. Projektna ideja ne treba da bude previše kompleksna, već jasno postavljena i prilagođena tako da je jezik razumljiv i precizan. Na taj način se konsultantima koji analiziraju projekte olakšava i ubrzava se proces evaluacije, što na kraju ide u korist samih korisnika - zaključila je Glišićeva.