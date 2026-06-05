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Tokom gostovanja 3. juna u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, ekonomista Nemanja Antić govorio je o ulozi nezavisnog bankarskog savetnika, a zatim se osvrnuo i na uzimanje kredita za godišnji odmor.

Na pitanje da li savetuje javnost da uzme kredit za letovanje ili da izaberu jeftiniju opciju za odmor, odgovorio je:

- Ja smatram, ako ne možeš da platiš dva mora, ne treba da ideš ni na jedno. Znači, svako ko ne može da kupi dva mora, ne treba ni na jedno da ide. To je moje lično mišljenje. A sad ovo još gore, još gluplje tumačenje. Znači, more je 2000 evra - rekao je Antić.

- Ako nemaš 4, ne ideš ni na ove 2, jer si ti neko ko nema. Za šta nemaš? Za auto, za leteći tanjir, za helikopter, za more. A u praksi, građani ne da nemaju 4, imaju 0, uzmu 2 hiljade evra, odu na more i kad se vrate, čeka ih dug od 4 hiljade - rekao je.

"Masa ljudi ne zna šta je kamata"

Govoreći o ulozi budućih kreditnih savetnika, ekonomista Nemanja Antić istakao je da će oni morati da poseduju odgovarajuća znanja i licence kako bi mogli da se bave ovim poslom. Kako je objasnio, njihova osnovna uloga biće da građanima pruže nepristrasne informacije i pomognu im da sagledaju sve rizike i obaveze koje nosi zaduživanje.

- Ljudi često ne znaju da treba sebe da procene, a to nije samo danas, to je i za pet i za deset godina, pogotovo kod stambenih kredita. To su krediti na dve, tri ili četiri decenije. Masa ljudi ne zna šta je libor, ne zna šta je varijabilna kamatna stopa, a veliki broj građana uzima različite vrste kredita ne sagledavajući sve posledice. Takođe, mnogi nisu imali priliku da se detaljno upoznaju sa finansijskim terminima i obavezama koje preuzimaju - objasnio je Antić.

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Kurir.rs