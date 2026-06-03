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Narodna banka Srbije pripremala je izmene propisa usklađene sa regulativom Evropske unije koje su trebalo da donesu značajne promene na tržištu kreditiranja.

Jedna od najvažnijih novina odnosila se na mogućnost da građani, pre donošenja odluke o zaduživanju, angažuju nezavisnog kreditnog savetnika koji bi im pomogao da uporede ponude i izaberu rešenje koje najviše odgovara njihovim finansijskim mogućnostima.

Predviđene izmene nisu se odnosile samo na kredite, već i na modele odloženog plaćanja na rate koje trgovci finansiraju iz sopstvenih sredstava, a koji bi ubuduće bili pod većim nadzorom. Cilj novih pravila bio je veća zaštita potrošača i transparentnije finansijsko tržište. O ovoj temi i njenim mogućim posledicama govorio je ekonomista Nemanja Antić za Kurir televiziju "Puls srbija".

"Potrošači će biti bolje i kvalitetnije informisani"

Narodna banka Srbije pripremala je nova pravila koja bi građanima omogućila da pre podizanja kredita angažuju nezavisne kreditne savetnike. Prema predlogu, savetnici bi morali da budu licencirani i nepristrasni, kako bi klijentima pružali objektivne informacije o kreditnim proizvodima i njihovim finansijskim mogućnostima. Cilj ovih izmena bio je veća zaštita potrošača i kvalitetnije donošenje finansijskih odluka.

Govoreći o ulozi budućih kreditnih savetnika, ekonomista Nemanja Antić istakao je da će oni morati da poseduju odgovarajuća znanja i licence kako bi mogli da se bave ovim poslom. Kako je objasnio, njihova osnovna uloga biće da građanima pruže nepristrasne informacije i pomognu im da sagledaju sve rizike i obaveze koje nosi zaduživanje.

- Ljudi često ne znaju da treba sebe da procene, a to nije samo danas, to je i za pet i za deset godina, pogotovo kod stambenih kredita. To su krediti na dve, tri ili četiri decenije. Masa ljudi ne zna šta je libor, ne zna šta je varijabilna kamatna stopa, a veliki broj građana uzima različite vrste kredita ne sagledavajući sve posledice. Takođe, mnogi nisu imali priliku da se detaljno upoznaju sa finansijskim terminima i obavezama koje preuzimaju - objasnio je Antić.

ekonomista Nemanja Antić Foto: Kurir Televizija

On je naveo da će najveću korist od novih pravila imati građani, jer će raspolagati sa više informacija pre donošenja odluke o zaduživanju. Prema njegovim rečima, zakon je polazio od činjenice da prosečan korisnik finansijskih usluga često nema dovoljno znanja da samostalno proceni sve elemente kreditnog aranžmana.

- Potrošači će biti bolje i kvalitetnije informisani. Zakon definiše da kupci finansijskih usluga nisu uvek dovoljno informisani niti dorasli složenosti bankarskog sistema, što je često i tačno. Bankarski sektor se razvija i usložnjava, a građanima je sve teže da samostalno prate sve promene i uslove. Profitiraće građani u smislu informisanosti i vrednosti koju će dobiti kroz savetovanje - dodao je Antić.

Ekonomista je ukazao i na razliku između nezavisnog savetnika i službenika u banci. Kako je naveo, bankarski službenici predstavljaju stranu koja prodaje određeni proizvod, dok bi savetnici trebalo da sagledaju kompletnu finansijsku situaciju klijenta i pomognu mu da proceni da li mu je kredit uopšte potreban, kao i koliki nivo zaduženja može bezbedno da podnese.

- Bankarski savetnik bi trebalo da upozna klijenta sa drugim opcijama, drugim bankama i drugim kamatama. Trebalo bi da proceni koliki su mu mesečni troškovi, kakve su mu navike i kakve obaveze već ima. Na neki način radio bi evaluaciju klijenta kao finansijskog entiteta, kako bi se izbegla prekomerna zaduženost. To je posebno važno jer jedna kriza, promena posla ili nepredviđena okolnost mogu ozbiljno da ugroze mogućnost otplate kredita - zaključio je Antić.

01:53 "Finansijski inteligentno bi bilo da gađate kamatu u dinarima koja je fiksna. Time štitite vašu valutu primanja novca u dinarima, u odnosu na dug vam je u dinarima, znači baš vas briga šta će biti s evrom." rekao je Nemanja Antić, ekonomista Izvor: Kurir televizija

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