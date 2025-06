- Dobra vest za sve one građane koje imaju kredite indeksirane u evrima, ili kredite u evrima sa varijabilnom kamatnom stopom koja je vezana za sam euribor. To će dodatno vrlo brzo doprineti da euribor dodatno padne, i da kamate za te građane dodatno padnu. Euribor šestomesečni je već sada na dva posto, a prošle godine u ovo vremene je bio 3.3 posto i to je dobra vest da će krediti biti jeftiniji - kaže Goran Radosavljević, ekonomista.

- To u ovom konkretnom slučaju znači smanjivanje cena novca na tržištu, to je deo sistema upravljanja monetarnom politikom. Ono što treba da se napomene jeste to da je sjajna vest za bankare, jer je njima sirovina pojeftinila, odnosno će pojeftiniti, ali ako se uzme u obzir konacan korisnik tih kredita, to može i ne mora da ima neki uticaj. Na kraju krajeva to je slicna priča kao i sa gorivom, cena na pumpama su jedna priča bez obzira na to da li na globalnom tržištu cena nafte pojeftinjuje ili skače - rekao je Dušan Uzelac, portal Kamatica.