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Objava na Reditu u kojoj je jedna korisnica izrazila nezadovoljstvo načinom naplate frizerskih usluga ponovo je pokrenula raspravu o transparentnosti cenovnika u frizerskim salonima. Kao najveći problem nije navela samo visoke cene, već i praksu da se pojedine stavke, poput pranja kose, sušenja, šišanja ili preliva, dodatno naplaćuju nakon što je osnovna usluga već dogovorena.

Korisnica je kao primer navela pramenove za koje joj je, pored osnovne cene, naknadno naplaćeno i pranje kose, zapitavši se zar ono nije sastavni deo same usluge. U objavi je izrazila nezadovoljstvo zbog toga što mušterije često unapred ne znaju koliko će na kraju platiti.

- Frizeri i cene sa efektom iznenađenja. Stavi cenu pramenova, a na kraju mi posebno naplati pranje. Zar pramenovi ne bi trebalo da uključuju i pranje? Kako uopšte možeš da uradiš pramenove bez pranja? Naravno, posebno se naplaćuju i sušenje, šišanje, preliv... Da li sada svi frizeri tako rade? U moje vreme šišanje je podrazumevalo i pranje i sušenje. Danas pranje nije uključeno ni u cenu pramenova ni u cenu šišanja. Ajde i šišanje, jer može da se šiša i na suvu kosu, ali pramenovi... Sutra će posebno naplaćivati foliju, blanš, struju, šampon i vodu - napisala je.

"Nije problem cena, već skriveni troškovi"

Mnogi u komentarima naveli su da im sama visoka cena nije najveći problem, već to što konačan račun često bude znatno veći od onoga što su očekivali.

- Nemam preporuku jer sam u istoj dilemi. Maksimalno poštujem frizere i njihov posao, ali zašto naplaćuju kao da su neurohirurzi? Znam da su vremena takva i da su troškovi veliki, ali budimo realni. Majstor mi naplati 100 evra za posao koji traje kao zamena sijalice, a frizerka 200 evra, plus pranje i feniranje za nekoliko pramenova. Svaka čast na radu, ali mora da postoji neka granica.

Kurs za frizera donosi siguran posao i dobru zaradu Foto: Shutterstock

Jedan korisnik smatra da nije sporno koliko salon želi da naplati uslugu, već da cena mora unapred da bude jasno istaknuta.

- Zato što mogu. Nije mi problem ni da naplate milion evra, ali neka cene budu jasno istaknute, a ne ovako prikrivene i nejasne.

Računi od nekoliko stotina evra

U komentarima su se pojavila i iskustva korisnika koji tvrde da su farbanje ili pramenove plaćali po cenama koje smatraju previsokim.

- Inače sam iz Poreča, ali sam jednom radila pramenove u Zagrebu kod Franića. Šokirala sam se kada sam dobila račun od 420 evra za pramenove i preliv.

Druga korisnica napisala je:

- Meni su naplatili 700 evra za farbanje jer su, navodno, morali da skidaju farbu koju mi je stavio prethodni frizer.

Pojedini komentatori istakli su da visoke cene više nisu karakteristične samo za luksuzne salone, već i za male komšijske frizerske salone.

- Jesi li videla cenovnik pre ili tek posle? Ja ga nigde ne nalazim. Za taj salon znam da je skup, pa ga i ne razmatram. Biram manje, nepoznate salone, ali izgleda da su i oni podigli cene.

Jedan korisnik smatra da kvalitet rada ne opravdava tako visoke cene.

- Taj Franić svojim radom nije ni blizu cena koje naplaćuje. Zaista mi nije jasno zašto žene i dalje odlaze kod njega i plaćaju toliko.

Na to se nadovezala još jedna korisnica:

- Otišla sam po preporuci i mogu da kažem da uopšte nisam bila zadovoljna pramenovima. Finansijski mogu da priuštim i 400 evra, ali sam se baš iznenadila jer usluga nije ni približno vredela toliko. Da ne govorim o tome što sam u salonu provela pet sati. Ukratko - nikada više.

Ista usluga, druga cena

Mnogi komentari odnosili su se na to da ista usluga u istom salonu često nema istu cenu.

- Još je dobro kada za isti posao svaki put platite isto. Ali kada jednom platite jednu cenu, drugi put drugu, a treći put treću, onda se zapitate da li je sve to normalno. Gledala sam račune - jednom su sve stavke bile uredno navedene, a sledeći put je samo pisalo "farbanje duge kose" i jedna ukupna cena. Zadovoljna sam njihovim radom, ali me to ozbiljno nervira i tražim drugu frizerku. Nije fer prema mušterijama i zbog toga mi više ne pada na pamet da ostavim bakšiš.

Dodala je i:

- Cene su, naravno, nenormalne. Kao što je neko napisao, ispada da su neurohirurzi.

Jedna korisnica rekla je da zbog visokih cena razmišlja da ubuduće ide u salone van Zagreba.

- 50 evra za pramenove, šišanje i feniranje. Samo nije u Zagrebu.

Na to je druga odgovorila:

- Izgleda da se više isplati otići i van Zagreba na šišanje. Jeftinije mi je da platim gorivo i putarinu nego da svaki put pogađam koliko će mi naplatiti u Zagrebu.

Promena frizera

Neki komentari nisu se odnosili samo na visoke cene, već i na odnos prema mušterijama i osećaj da se dodatne usluge naplaćuju bez prethodnog objašnjenja.

- Godinama sam se farbala kod jedne frizerke iz kraja i počela je ozbiljno da me nervira kada sam na računu videla da posebno naplaćuje pranje bez kojeg farbanje nije moguće, zatim feniranje, masku koju stavi usput... Sve je radila beskrajno dugo, stalno pokušavala da razgovara, a ja sam samo želela da odmorim i ćutim. Nekoliko puta mi je usput rekla da su podigli cenovnik. Na kraju sam promenila frizerku. Sada plaćam malo manje i drago mi je što sam otišla. Sećam se da mi je na početku korone jednom naplatila masku 10 kuna, a sledećoj mušteriji je dala besplatno.