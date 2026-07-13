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Najtraženiji su radnici u trgovini, ugostiteljstvu, administraciji i proizvodnji. Satnice se kreću od 400 do 800 dinara, dok dnevnice za zahtevnije fizičke poslove dostižu i 6.500 dinara.

Za mnoge mlade leto nije rezervisano samo za odmor, već i za prvu zaradu. Sezonski poslovi već su u punom jeku, a upravo su omladinske zadruge najčešći put do prvog radnog iskustva.

Koji radnici se traže

Poslodavci traže radnike u trgovini, ugostiteljstvu, administraciji, magacinima, na promocijama i u proizvodnji, dok mladi pokušavaju da pronađu posao koji će im doneti dobru zaradu, ali i dovoljno vremena za odmor na raspustu.

Tamara Milenković, asistent za ljudske resurse u Omladinskoj zadruzi "Indeks", rekla je za RTS da je tokom leta ponuda poslova tradicionalno bogatija, a da satnice, u zavisnosti od vrste posla, iznose od 400 do 800 dinara.

"Početna satnica ide od 450 dinara, a može da dostigne i 700 do 800 dinara, u zavisnosti od toga da li je reč o fizičkom poslu, radu vikendom ili u noćnim smenama", navela je Milenkovićeva u Jutarnjem programu RTS-a.

Dodaje da studenti često biraju rad vikendom kako bi uskladili posao sa fakultetskim obavezama, dok omladinska zadruga nudi i jednodnevne angažmane, najčešće u magacinima, za koje je isplata brža nego kod poslova na duži period.

Velika ponuda poslova i u Nišu

Slična situacija je i u Nišu, gde u Studentsko-omladinskoj zadruzi "Akter" navode da poslodavci radnike dobijaju u roku od sat vremena od podnošenja zahteva, prenosi RTS.

Direktor zadruge Dragan Panić kaže da su trenutno najtraženiji radnici u ugostiteljstvu, ali i na arheološkim iskopinama, kao i za različite fizičke i pomoćne poslove."Nema poslova na čekanju, ponuda je uvek manja od potražnje. Kada nam se poslodavac obrati, već za pola sata do sat vremena šaljemo ljude koji su na listi prioriteta", rekao je Panić.

Dnevnice u Nišu kreću se od 3.000 dinara, dok za zahtevnije fizičke poslove mogu da dostignu i 6.500 dinara. Na takve poslove, ističe Panić, šalju se isključivo studenti koji su se već dokazali.

Predstavnici omladinskih zadruga ocenjuju da je interesovanje mladih ove godine veće nego prošle, posebno među srednjoškolcima koji raspust koriste za prvu zaradu, dok studenti češće biraju poslove koji su povezani sa budućom profesijom kako bi stekli iskustvo koje će im koristiti nakon završetka studija.

I srednjoškolci mogu da rade

Posla ima i za srednjoškolce. I oni maloletni mogu da rade pod određenim uslovima. Za prijavljivanje u omladinsku zadrugu neophodna im je saglasnost roditelja, očitana lična karta, ali i potvrda iz škole da su učenici. Mogu da biraju da li žele da im se zarada isplati "na ruke" ili na račun jednog od roditelja.

Ako je u pitanju posao koji se radi sa hranom neophodan im je, pre svakog početka rada i sanitarni pregled. Na Institutu za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" cena sanitarnog pregleda je 2.000 dinara, a rezultati se čekaju sedam dana.