Slušaj vest

Afrička kuga svinja ne predstavlja opasnost za ljude jer se ne prenosi na čoveka, ali je, kako je istakao Dragan Glamočić u obraćanju medijima, neophodan oprez kako bi se sprečilo dalje širenje bolesti. On je naveo da su trenutno najugroženija tri područja, kao i da će kazne biti pooštrene.

Podsetimo, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić sastao se ranije danas u Vladi Srbije sa predstavnicima najviših državnih institucija kako bi razgovarali o aktuelnoj epizootiološkoj situaciji izazvanoj afričkom kugom svinja i usvojili nove mere za sprečavanje njenog daljeg širenja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kabineta predsednika Vlade Srbije Đura Macuta, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i drugih nadležnih institucija. Među učesnicima su bili i načelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava sa područja na kojima su registrovana žarišta afričke kuge svinja.

Mapa žarišta: Gde je situacija najkritičnija

Prema najnovijim podacima, borba sa virusom vodi se na više frontova širom zemlje. Trenutno, aktivna žarišta su na području Sremskog i Mačvanskog okruga, grada Beograda, dela Kolubarskog okruga i Orašja kod Velike Plane.

Šta je afrička kuga?

Afrička kuga svinja je opasna zarazna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude. Virus se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom, opremom, odećom i vozilima.

Uprava apeluje na pojačane biosigurnosne mere i pravovremeno prijavljivanje svake sumnje na bolest.

Danas sastanak na najvišem državnom nivou

Zbog aktuelne i urgentne situacije u vezi sa afričkom kugom svinja i širenja te opasne i izuzetno zarazne bolesti u pojedinim delovima Srbije, ministar poljoprivrede je za danas zakazao sastanak na najvišem državnom nivou.

Na sastanku na najvišem državnom nivou biće prisutni predstavnici resornog ministarstva, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, MUP-a i drugih nadležnih institucija.

Takođe, prisustvovaće i predstavnici Kabineta predsednika Republike, Kabineta predsednika Vlade, kao i načelnici upravnih okruga i predstavnici lokalnih samouprava na čijim teritorijama su registrovana žarišta afričke kuge svinja.

Na hitnom sastanku Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja u petak analizirana je aktuelna epizootiološka situacija, sa posebnim osvrtom na ulazak virusa na velike farme i na posebno složenu epizootiološku situaciju u Mačvanskom i Sremskom okrugu i na području grada Beograda.