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Velika banka nalazi se pred značajnim promenama. Naime, klijenti ovih dana već dobijaju obaveštenja o izmenama u ponudi platnih kartica. Commerzbank u Nemačkoj postepeno ukida Mastercard Classic karticu. Da bi zamena prošla bez problema, potrebna je saglasnost klijenata, dok će oni koji žele da zadrže postojeću Mastercard karticu morati da pređu na skuplji premium paket računa.

Banka obaveštava klijente

Commerzbank je počela da šalje pisma korisnicima u kojima ih obaveštava da će Mastercard Classic postepeno biti povučena iz ponude. U dopisu banka navodi da menja ponudu kartica i korisnicima nudi prelazak na Visa Classic karticu. Kako bi prelazak protekao bez poteškoća, od klijenata se traži izričita saglasnost. Bez nje postoji mogućnost da će Mastercard kartica biti ukinuta najkasnije po isteku njenog važenja.

Planovi o zameni Mastercard kartica poznati su još od 2025. godine. Tada je Commerzbank saopštila da će svojim giro karticama dodati funkcionalnost Visa Debit kartice i da će korisnicima ubuduće prvenstveno nuditi Visa debitne i kreditne kartice. Banka je istakla da na taj način želi da pojednostavi plaćanje u inostranstvu i onlajn kupovinu. Portparolka Commerzbanke potvrdila je da će postojeći portfolio Mastercard kartica postepeno biti zamenjen Visa karticama.

Zadržavanje Mastercard kartice znači veće troškove

Klijenti će o promenama biti obaveštavani postepeno, a zamena kartica odvijaće se u više faza. Oni koji žele da nastave da koriste Mastercard karticu moraće da pređu na premium paket računa. U okviru tog paketa Mastercard može da se zadrži kao dodatna kartica uz Visa kreditnu karticu.

Međutim, premium paket košta 12,90 evra mesečno, dok digitalni tekući račun iznosi 4,90 evra. To znači da bi korisnici koji žele da zadrže Mastercard karticu plaćali više nego dvostruko veću mesečnu naknadu, piše Fenix Magazin.

Banke kreditne kartice uglavnom posebno naplaćuju, dok se debitne kartice često izdaju bez dodatne naknade uz tekući račun. Glavna razlika između njih je način zaduživanja računa. Kod debitne kartice novac se skida odmah nakon obavljene transakcije, dok se kod kreditne kartice troškovi evidentiraju tokom meseca, a zatim se izmiruju jedinstvenim mesečnim obračunom.